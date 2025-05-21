العين تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة



العين (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن إقامة النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة 24 و25 مايو الجاري في مركز أدنيك العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وأكد الاتحاد أن تنظيم البطولة في منطقة العين يأتي ضمن خطط الاتحاد الهادفة إلى نشر رياضة الفنون القتالية المختلطة في مختلف مدن وإمارات الدولة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتوفير بيئة احترافية تتيح للمواهب على امتداد الدولة إبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم الفنية والبدنية.

وتشمل البطولة منافسات مخصصة للفئات العمرية المختلفة، ابتداءً من فئة الأشبال D «من 10 إلى 11 عاماً»، ثم فئتي الناشئين C «من 12 إلى 13 عاماً» والناشئين B «من 14 إلى 15 عاماً»، تليها فئة الشباب A «من 16 إلى 17 عاماً»، وفئة الكبار «18 عاماً فما فوق».

وأكد محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في الاتحاد، أن البطولة التي تتألف من 5 جولات، تمثل محطة رئيسة في أجندة بطولات الاتحاد، نظراً للنمو المتزايد في عدد المشاركين واتساع نطاق المشاركة الجغرافية على مستوى الدولة.

وقال إن تنظيم هذه النسخة في العين يعكس التزام الاتحاد بتوسيع قاعدة المشاركين، ويؤكد دور البطولة في دعم المواهب، كما أن إدراج فئة الكبار يمنح المنافسات طابعاً أكثر قوة ويتيح تبادل الخبرات بين مختلف المستويات. وتشكل بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، خطوة أساسية نحو بناء جيل جديد من الرياضيين الموهوبين، حيث تمنح اللاعبين الفرصة لاكتساب الخبرة، ضمن منهجية مدروسة ومتكاملة تمهيداً لتمثيل الدولة في البطولات الرياضية الكبرى.