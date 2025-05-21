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الرياضة

خورفكان والشارقة.. حوار مفتوح على «ضفاف الـ25»

أرشيفية
22 مايو 2025 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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يلتقي خورفكان مع الشارقة اليوم، في ختام الجولة الـ25 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يدخله «النسور» بمساعي إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة على سلم الترتيب، فيما يتطلع «الملك» لمواصلة احتفالاته بعد عودته مظفراً بلقب دوري أبطال آسيا 2.
المباراة التي تقام على استاد صقر بن محمد القاسمي، ستكون بعيدة عن أي ضغوط على الفريقين، حيث يحتل «النسور» المركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما يتطلع «الملك» للعودة إلى مركز الوصافة، حيث يوجد حالياً في المركز الرابع مؤقتاً برصيد 45 نقطة.
ومن المتوقع أن يجري كل من الفريقين مداورة على التشكيلة، في محاولة لخوض مباراة مفتوحة وهجومية، الغاية منها المتعة للجماهير، وذلك مع الاقتراب من ختام الموسم الذي كان طويلاً على الشارقة تحديداً، كونه نافس في العديد من الجبهات، ونجح في حصد النجاح بالبطولة الآسيوية، لتعويض خروجه من سباق المنافسة على لقب الدوري، وحلوله وصيفاً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلا أنه وجد النهاية السعيدة قبل رحيل مدربه كوزمين أولاريو لتولي تدريب منتخبنا الوطني، بعد مسيرة حافلة مع «الملك».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
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