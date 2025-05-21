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الرياضة

كاراباز بطل «المرحلة 11» لسباق «جيرو دي إيطاليا»

كاراباز بطل «المرحلة 11» لسباق «جيرو دي إيطاليا»
21 مايو 2025 20:49

 
روما (أ ب)

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تُوج الدراج الإكوادوري ريتشارد كاراباز بالمرحلة الحادية عشرة من سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات، بينما استمر المكسيكي إسحاق ديل تورو في صدارة الترتيب العام، ليظل محتفظاً بالقميص الوردي.
وحقق كاراباز «31 عاماً» أول فوز له في إحدى مراحل المسابقة منذ فوزه بالسباق الإيطالي عام 2019.
من جانبه، تفوق ديل تورو على الإيطالي جوليو سيكوني، ليحتل المركز الثاني في تلك المرحلة، متأخراً بفارق حوالي 10 ثوانٍ عن كاراباز، في نهاية السباق الشاق الذي امتد لمسافة 186 كيلومتراً (116 ميلاً) من فياريجيو على الساحل، وصولاً إلى كاستيلنوفو ني مونتي. وبفضل الثواني الإضافية التي حصل عليها، عزز ديل تورو صدارته في الترتيب العام للسباق، متفوقاً بفارق ضئيل بلغ 31 ثانية عن أقرب ملاحقيه الإسباني خوان أيوسو، ودقيقة وسبع ثوان عن الإيطالي أنطونيو تيبيري، صاحب المركز الثالث.
وبات ديل تورو «21 عاماً أول دراج مكسيكي يتصدر الترتيب العام في سباق جيرو دي إيطاليا، بعد أن تواجد في المركز الثاني بالمرحلة التاسعة للسباق يوم الأحد الماضي.
يشار إلى أن المرحلة الـ12، التي تقام الخميس، تمتد لمسافة 172 كيلومتراً من مودينا إلى فيادانا، فيما ينتهي السباق في الأول من يونيو المقبل.

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