رادوكانو.. «إصابة مقلقة» قبل «رولان جاروس»



باريس (د ب أ)



تعرضت البريطانية إيما رادوكانو، الفائزة سابقاً ببطولة أميركا المفتوحة للتنس لإصابة «مقلقة»، قبل انطلاق بطولة فرنسا «رولان جاروس»، ثانية بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.

وودعت رادوكانو بطولة ستراسبورج المفتوحة مبكراً، حيث بدت معاناتها من الإصابة.

وغادرت اللاعبة الشابة «22 عاماً الملعب خلال المجموعة الثانية من مباراتها في الدور الثاني للبطولة ضد الأميركية دانييل كولينز لتلقي العلاج من مشكلة في الظهر، رغم أنها ظهرت وكأنها تتعافى.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى، كانت رادوكانو متأخرة بنتيجة صفر - 5 بالمجموعة الثانية، عندما طلبت وقتاً مستقطعاً طبياً، قبل أن تعود للملعب بعد 10 دقائق.

ورغم أنها تمكنت من إنهاء المباراة، فإنها خسرت أمام كولينز بنتيجة 4 - 6 و6 - 1 و6 - 3، وقبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة يوم الأحد المقبل، ستخضع رادوكانو الآن لتقييم كامل لحالتها قبل السفر للعاصمة الفرنسية باريس، على الرغم من أن أدائها القوي في المجموعة الثالثة، الذي اتسم بالندية، قد يشير إلى أن الإصابة لم تكن خطيرة للغاية.