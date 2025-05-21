منتخبنا يواجه جورجيا في افتتاح مشاركته بمونديال كرة القدم المصغرة



باكو (وام)

يفتتح منتخبنا الوطني غداً مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة بمواجهة منتخب جورجيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في البطولة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو بمشاركة 32 منتخباً.

ويتطلع منتخبنا الوطني إلى تحقيق بداية قوية تُمكِّنه من حصد أول ثلاث نقاط، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، قبل خوض مباراته الثانية أمام منتخب التشيك.

واختتم منتخبنا الوطني مساء اليوم تدريباته في باكو، في إطار الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، وسط جاهزية كاملة لجميع اللاعبين.

وأكد خالد حمداوي، مدرب منتخبنا الوطني، جاهزية الفريق بعد برنامج إعداد مكثف شمل المشاركة في بطولات ودية، واختُتم بمباراة تحضيرية أمام منتخب أذربيجان ضمن المعسكر المقام حالياً في باكو، مشيراً إلى أن اللاعبين يمتلكون خبرات جيدة تؤهلهم لتقديم أداء مميز في البطولة.

وفي سياق متصل، تتواصل غداً منافسات البطولة في المجموعات الأخرى، حيث يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الغاني، ويلعب المنتخب الإندونيسي مع كوستاريكا، ومونتينيغرو مع تايلاند، والأرجنتين مع التشيك، فيما يواجه منتخب بولندا نظيره كازاخستان، ومنتخب الولايات المتحدة نظيره منتخب البوسنة والهرسك.