توتنهام ومانشستر يونايتد.. «النهائي الأغلى»!



سلطان آل علي (دبي)



في أمسية كروية منتظرة، تستعد جماهير كرة القدم الأوروبية لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025 بين توتنهام ومانشستر يونايتد، ولكن هذه المباراة ليست عادية بأي حال من الأحوال، إذ ستكون الأعلى قيمة سوقية في تاريخ البطولة، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للفريقين 1.53 مليار يورو، متجاوزةً كل النهائيات السابقة.

ويتصدر هذا النهائي القائمة التاريخية لأكثر المباريات النهائية قيمة في الدوري الأوروبي، متفوقاً حتى على نهائي تشيلسي ضد أرسنال في موسم 2018-2019، والذي بلغت فيه القيمة السوقية الإجمالية للفريقين 1.51 مليار يورو، ما يجعل هذه المواجهة استثنائية هو حجم النجوم على أرض الملعب، والاستثمارات الضخمة التي ضختها إدارة كلا الناديين في تشكيلتيهما خلال المواسم الأخيرة.

توتنهام، بقيادة أنجي بوستيكوغلو، يدخل النهائي بطموح التتويج بأول لقب أوروبي كبير منذ عقود، مستفيداً من «توليفة» هجومية تضم عناصر بقيمة عالية في السوق، في حين يسعى مانشستر يونايتد، تحت قيادة روبن أموريم، إلى إنقاذ موسمه بأول لقب قاري منذ 2017، معتمداً على مجموعة من اللاعبين أصحاب القيمة المرتفعة والخبرة القارية.

ويظهر من القائمة أن القيمة السوقية في النهائيات ارتفعت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وذلك لحضور أندية كبرى وقتالها على اللقب، ومن اللافت أيضاً أن مانشستر يونايتد يُعد من أكثر الفرق حضوراً في القائمة، بظهوره في أربعة نهائيات من بين أغلى عشرة، وهو ما يعكس حجم الفريق التجاري وقيمته السوقية العالية، حتى في سنوات التراجع الفني.

نهائي الليلة ليس فقط مباراة لحسم لقب أوروبي، بل هو أيضاً مواجهة تعكس واقعاً اقتصادياً جديداً في كرة القدم الأوروبية، حيث أصبحت القيمة السوقية للنجوم عنصراً مؤثراً في ثقل المباراة إعلامياً وجماهيرياً. توتنهام ومانشستر يونايتد سيصعدان إلى الملعب وهما يحملان ثقل التاريخ، وثقل المليارات أيضاً، في نهائي قد يُسجل في الذاكرة ليس فقط من أجل من سيرفع الكأس، بل من أجل قيمته التاريخية غير المسبوقة.