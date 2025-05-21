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الرياضة

ريال مدريد يفتقد مهاجمه في «مونديال الأندية»

ريال مدريد يفتقد مهاجمه في «مونديال الأندية»
21 مايو 2025 21:54

مدريد (أ ف ب)

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يغيب المهاجم الدولي البرازيلي لنادي ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إندريك عن كأس العالم للأندية، بعد أن شخّصه النادي الملكي الأربعاء بإصابة بتمزق في الفخذ.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن الدولي البرازيلي، البالغ من العمر 18 عاماً، من غير المرجح أن يكون متاحاً للمشاركة في المسابقة هذا الصيف في الولايات المتحدة، حيث ستُقام أول مباراة لريال مدريد ضد الهلال السعودي في 18 يونيو المقبل.
وخرج المهاجم مصاباً خلال فوز ريال مدريد على مضيفه إشبيلية 2-0 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الأحد الماضي.
ولعب إندريك 37 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، معظمها كبديل، حيث شارك لمدة 847 دقيقة فقط، وسجل سبعة أهداف، خمسة منها في مسابقة كأس الملك.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
مونديال الأندية
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