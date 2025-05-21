«الفيفا» يفتح «انتقالات استثنائية» لـ «مونديال الأندية»



باريس (أ ف ب)



يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» فترة انتقالات استثنائية من الأول إلى العاشر من يونيو للسماح للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية «14 يونيو - 13 يوليو في الولايات المتحدة» بالتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال الاتحاد الدولي في بيان، إن اتحادات الدول الممثلة بفريق في كأس العالم سيكون لها الحق في فتح «فترة انتقالات استثنائية من الأول إلى العاشر من يونيو حتى تتاح للأندية التابعة لها الفرصة لتسجيل لاعبيها الجدد وإشراكهم في المسابقة».

وأضاف «تم تحديد الموعد النهائي لتقديم القائمة النهائية في العاشر من يونيو 2025، مما يسمح لكل نادٍ مشارك بإحضار اللاعبين الذين وقعوا معهم إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة»

ومن المقرر أن تفتح فترة انتقالات أخرى في الفترة من 27 يونيو إلى الثالث من يوليو.

وأوضح «الفيفا» أن «الهدف هو تشجيع الأندية واللاعبين الذين تنتهي عقودهم على إيجاد حل مناسب لتمكينهم من المشاركة، سيسمح هذا للأندية بإشراك أفضل لاعبيها، بالإضافة إلى اللاعبين الجدد، في المسابقة».