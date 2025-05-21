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الرياضة

برشلونة يمدد عقد فليك إلى 2027

برشلونة يمدد عقد فليك إلى 2027
21 مايو 2025 22:06

 
برشلونة (أ ف ب)

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أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم تمديد عقد مدربه الألماني هانزي فليك حتى عام 2027.
وقال النادي الكاتالوني في بيان عن مدربه الفائز معه بالثلاثية المحلية «الدوري وكأس الملك والكأس السوبر» في موسمه الأول معه «توصل برشلونة وهانزي فليك إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027».
وحلّ فليك مكان تشافي هرنانديز، بعد أن أنهى برشلونة الموسم الماضي، من دون أي لقب، وترك المدرب الألماني بصمة سريعة في كاتالونيا.
وكان المدرب السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني وقّع عقداً مع برشلونة يمتد حتى عام 2026.
وقدّم برشلونة بقيادة فليك أداءً رائعاً في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى نصف النهائي قبل أن يُقصى على يد إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة مثيرة حسمها الأخير 4-3 بعد التمديد إياباً في ميلانو، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب في برشلونة.
وسجل الفريق الكاتالوني 99 هدفاً في 37 مباراة في الدوري الإسباني في طريقه نحو الفوز باللقب، علماً بأن المباراة الأخيرة للموسم ستكون الأحد المقبل ضد أتلتيك بلباو.

الدوري الإسباني
الليجا
هانسي فليك
ألمانيا
تشافي هيرنانديز
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