ديوكوفيتش يقترب من «المئوية»!



جنيف (أ ف ب)

بلغ الأميركي تايلور فريتس، والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنفان أول وثانياً الدور ربع النهائي لدورة جنيف في التنس (250 نقطة)، بفوز الأول على الفرنسي كونتان هاليس 6-4 و7-6، والثاني على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-2 و6-3 في الدور الثاني.

في المباراة الأولى، احتاج فريتس إلى ساعة و35 دقيقة لحسم المواجهة الأولى بينه وبين هاليس.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في الشوطين الأول والثاني من المجموعة الأولى قبل أن يفعلها الأميركي للمرة الثانية في الشوط العاشر ويحسمها في مصلحته 6-4 في 39 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الثاني عشر (6-6) واحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل كسبه فريتس 7-4 وبالتالي المجموعة في 56 دقيقة.

ويلتقي فريتس في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش السادس والفائز على الفرنسي الآخر أرثر ريندركنيش 6-4 و6-1.

وفي الثانية، حقق ديوكوفيتش فوزه الأول على الملاعب الترابية هذا الموسم عندما تغلب على فوتشوفيتش 6-2 و6-3 في ساعة و17 دقيقة.

وبعد خروجه المبكر (الدور الثاني) من دورتي الماسترز للألف نقطة في مونتي كارلو ومدريد، وانسحابه من دورة روما للفئة ذاتها، عاد البطل الأولمبي إلى سكة الانتصارات من بوابة المجري المتوج في جنيف بأول لقب في مسيرته الاحترافية في عام 2018 قبل أن يضيف الثاني في بوخارست عام 2024.

وهو الفوز السادس لديوكوفيتش على فوتشوفيتش في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وفرض المصنف أول عالمياً سابقاً والسادس حالياً سيطرته على مجريات المجموعة الأولى وكسر إرسال المجري في الشوطين الرابع والثامن وحسمها 6-2 في 36 دقيقة.

وتابع الصربي الذي كشف قبل مشاركته في جنيف أنه يسعى إلى «الفوز بمباراة واحدة على الأقل» قبل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أفضليته في المجموعة الثانية وكسبها 6-4 في 41 دقيقة بعدما كسر ارسال فوتشوفيتش في الشوط السادس.

ويلتقي ديوكوفيتش في ربع النهائي مع الإيطالي ماتيو أرنالدي المصنف 39 عالمياً والذي تغلب على المجري الآخر فابيان ماروجان 6-3 و7-6.

وفي حال تتويجه في جنيف، سيحرز ديوكوفيتش اللقب رقم 100 في مسيرته الاحترافية بينها 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، وسينضم إلى الاميركي جيمي كونورز (109 ألقاب) والسويسري روجيه فيدرر (103) في نادي المتوجين بالمئوية.

واستفاد الروسي كارن خاتشانوف الرابع من انسحاب منافسه الياباني المخضرم كي نيشيكوري بسبب الإصابة لبلوغ ربع النهائي.

وكان نيشيكوري متقدماً 5-2 في المجموعة الثانية عندما اضطر إلى الانسحاب بعدما خسر المجموعة الأولى 5-7.

وضرب خاتشانوف موعداً في الدور المقبل مع النمساوي سيباستيان أوفنر الصاعد من التصفيات والفائز على البرتغالي نونو بورجيش 7-6 و7-6.

وتأهل أيضاً الأسترالي أليكسي بوبرين الخامس بفوزه على البريطاني جاكوب فيرنلي 6-4 و6-3، وسيلتقي مع البريطاني الآخر كامرون نوري الصاعد من التصفيات أو التشيكي توماس ماخاتش الثالث.