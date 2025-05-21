الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«معركة لندن» تضع وستهام ونوتنجهام في «دائرة الاتهام»!

«معركة لندن» تضع وستهام ونوتنجهام في «دائرة الاتهام»!
21 مايو 2025 23:19

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«المجد الأوروبي» يمنح «قبلة الحياة» لبقاء بوستيكوجلو مع توتنهام
مدرب أرسنال يريد بقاء بارتي


قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتوجيه اتهامات إلى ناديي وستهام يونايتد ونوتنجهام فورست، بعد الشجار الذي وقع بين لاعبي الفريقين عقب مباراتهما يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي.
واشتبك المدافع البرازيلي موريلو مع إدسون ألفاريز، في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة التي انتهت بفوز نوتنجهام 2-1، بالملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن.
أدى ذلك إلى شجار جماعي بين لاعبي الفريقين، انتهى بإنذار ثنائي فورست موريلو وفيليبي موراتا، وثنائي ويستهام ألفاريز وكارلوس سولير.
وأفاد بيان لاتحاد الكرة الإنجليزي، «وجه الاتحاد الإنجليزي اتهامات إلى وستهام ونوتنجهام فورست على خلفية الشجار الجماعي الذي وقع في مباراتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي».
أضاف البيان «تم توجيه اتهامات إلى كلا الناديين بفشلهما في ضمان عدم تصرف لاعبيهما بطريقة غير لائقة أو بشكل استفزازي أو بكلا الأمرين في الدقيقة 103 من عمر اللقاء».
وأوضح بيان اتحاد الكرة الإنجليزي، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يتعين على وستهام ونوتنجهام فورست تقديم رديهما بحلول يوم الجمعة المقبل».
وتعتبر هذه هي أحدث سلسلة من الاتهامات التأديبية التي وجهها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نوتنجهام فورست منذ عودته للدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام يونايتد
نوتنجهام
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
اليوم 21:36
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 21:35
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©