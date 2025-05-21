«معركة لندن» تضع وستهام ونوتنجهام في «دائرة الاتهام»!

لندن (د ب أ)



قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتوجيه اتهامات إلى ناديي وستهام يونايتد ونوتنجهام فورست، بعد الشجار الذي وقع بين لاعبي الفريقين عقب مباراتهما يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي.

واشتبك المدافع البرازيلي موريلو مع إدسون ألفاريز، في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة التي انتهت بفوز نوتنجهام 2-1، بالملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن.

أدى ذلك إلى شجار جماعي بين لاعبي الفريقين، انتهى بإنذار ثنائي فورست موريلو وفيليبي موراتا، وثنائي ويستهام ألفاريز وكارلوس سولير.

وأفاد بيان لاتحاد الكرة الإنجليزي، «وجه الاتحاد الإنجليزي اتهامات إلى وستهام ونوتنجهام فورست على خلفية الشجار الجماعي الذي وقع في مباراتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي».

أضاف البيان «تم توجيه اتهامات إلى كلا الناديين بفشلهما في ضمان عدم تصرف لاعبيهما بطريقة غير لائقة أو بشكل استفزازي أو بكلا الأمرين في الدقيقة 103 من عمر اللقاء».

وأوضح بيان اتحاد الكرة الإنجليزي، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يتعين على وستهام ونوتنجهام فورست تقديم رديهما بحلول يوم الجمعة المقبل».

وتعتبر هذه هي أحدث سلسلة من الاتهامات التأديبية التي وجهها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نوتنجهام فورست منذ عودته للدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022.