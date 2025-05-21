المرحلة النهائية من «طواف فرنسا» تتضمن تسلق تل مونمارتر 3 مرات



باريس (أ ب)

في خطوة غير تقليدية ولإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، تقرر أن يتسلق المتسابقون في طواف فرنسا «تور دي فرانس» للدراجات تل مونمارتر ثلاث مرات هذا العام، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتسابق المشاركون في أولمبياد باريس 2024 بهذا التل وسط أجواء قروية في شوارع مونمارتر، وحضور جماهيري غفير لتحفيزهم على تسلق الطرق الضيقة المرصوفة بالحصي في شمال العاصمة الفرنسية.

وقال كريستيان برودوم، مدير تور دي فرانس «نتطلع لتكرار هذه الأجواء الجماهيرية الحماسية، وتقديم سيناريوهات جديدة للسباق».

وأضاف برودوم، أثناء استعراض مسار السباق «المهمة ستكون أكثر تعقيداً للمتسابقين».

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة 21 من الطواف، التي تنطلق من ضاحية مانت لا فيل الباريسية في 27 يوليو، ثلاثة ممرات أسفل كاتدرائية القلب المقدس.

وقال منظمو أولمبياد باريس، إن سباقات الطرق أقيمت بحضور أكثر من 500 ألف متفرج في العاصمة الفرنسية.

من جانبه، قال لوران نونيز، قائد شرطة باريس «آلاف من قوات الأمن ستكون على أهبة الاستعداد لضمان سلامة المشاركين في السباق، وأيضاً الجماهير، لا أعتقد أن ذلك سيكون تحدياً خاصاً؛ لأننا نجحنا في ذلك خلال أولمبياد باريس».

وينطلق سباق تور دي فرانس من مدينة ليل في 5 يوليو، بينما ينطلق سباق السيدات في 26 يوليو من مدينة فان في بريتاني.

وأقيمت المرحلة الأخيرة من تور دي فرانس 2024 خارج باريس لأول مرة منذ عام1905وتم نقلها إلى مدينة نيس بسبب تعارضها مع أولمبياد باريس، وسيعود شارع الشانزليزيه هذا العام ليشهد ختام السباق الذي يبلغ طوله 3320 كيلومتراً (2060 ميلاً).