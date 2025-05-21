الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المرحلة النهائية من «طواف فرنسا» تتضمن تسلق تل مونمارتر 3 مرات

المرحلة النهائية من «طواف فرنسا» تتضمن تسلق تل مونمارتر 3 مرات
21 مايو 2025 23:24


باريس (أ ب)

أخبار ذات صلة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
شي جين بينغ يحض على "تعزيز التعاون" مع فرنسا

في خطوة غير تقليدية ولإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، تقرر أن يتسلق المتسابقون في طواف فرنسا «تور دي فرانس» للدراجات تل مونمارتر ثلاث مرات هذا العام، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتسابق المشاركون في أولمبياد باريس 2024 بهذا التل وسط أجواء قروية في شوارع مونمارتر، وحضور جماهيري غفير لتحفيزهم على تسلق الطرق الضيقة المرصوفة بالحصي في شمال العاصمة الفرنسية.
وقال كريستيان برودوم، مدير تور دي فرانس «نتطلع لتكرار هذه الأجواء الجماهيرية الحماسية، وتقديم سيناريوهات جديدة للسباق».
وأضاف برودوم، أثناء استعراض مسار السباق «المهمة ستكون أكثر تعقيداً للمتسابقين».
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة 21 من الطواف، التي تنطلق من ضاحية مانت لا فيل الباريسية في 27 يوليو، ثلاثة ممرات أسفل كاتدرائية القلب المقدس.
وقال منظمو أولمبياد باريس، إن سباقات الطرق أقيمت بحضور أكثر من 500 ألف متفرج في العاصمة الفرنسية.
من جانبه، قال لوران نونيز، قائد شرطة باريس «آلاف من قوات الأمن ستكون على أهبة الاستعداد لضمان سلامة المشاركين في السباق، وأيضاً الجماهير، لا أعتقد أن ذلك سيكون تحدياً خاصاً؛ لأننا نجحنا في ذلك خلال أولمبياد باريس».
وينطلق سباق تور دي فرانس من مدينة ليل في 5 يوليو، بينما ينطلق سباق السيدات في 26 يوليو من مدينة فان في بريتاني.
وأقيمت المرحلة الأخيرة من تور دي فرانس 2024 خارج باريس لأول مرة منذ عام1905وتم نقلها إلى مدينة نيس بسبب تعارضها مع أولمبياد باريس، وسيعود شارع الشانزليزيه هذا العام ليشهد ختام السباق الذي يبلغ طوله 3320 كيلومتراً (2060 ميلاً).

فرنسا
باريس
طواف فرنسا
الدراجات
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
اليوم 21:36
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 21:35
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©