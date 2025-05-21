العين يضم ياسيتش وينسحب من صفقة بياتيك

معتز الشامي (أبوظبي)



تعاقد العين مع أديس ياسيتش الظهير الأيمن لفريق فولفسبورجر النمساوي، على أن ينضم اللاعب إلى قائمة الفريق مطلع يونيو المقبل، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، ليكون المدافع الدولي النمساوي هو ثالث صفقة لـ«الزعيم»، بعد حسين رحيمي، ويحيى بن خالق من الدوري المغربي.

فيما كشفت مصادر بشركة الكرة بنادي العين، عن أن النادي أوقف المفاوضات مع شهير التركي، بخصوص صفقة المهاجم البولندي كريستوف بياتيك، وذلك بعدما تدخل الدحيل في الصفقة، ورفع العرض إلى 10.5 مليون يورو يتم تسديدها «دفعة واحدة» للنادي التركي، بخلاف 5 ملايين للاعب سنوياً، ورفض العين الدخول في مزايدات على اللاعب، خاصة أن النادي يملك أكثر من خيار هجومي، وحدد أولوياته في هذا المركز بالفعل.