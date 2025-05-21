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الرياضة

بايرن ميونيخ يحسم ضم فيرتز في نهاية الشهر الجاري

بايرن ميونيخ يحسم ضم فيرتز في نهاية الشهر الجاري
21 مايو 2025 23:42

 
دوسلدورف (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي، أنه من المتوقع أن يتخذ نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، قراره بشأن التعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب باير ليفركوزن، بنهاية الشهر الجاري.
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «كيكر» الرياضية، فإن بطل الدوري الألماني يتوقع معركة مع ليفربول لضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة.
وذكرت تقارير أخرى أن ريال مدريد مهتم بضم لاعب الوسط الألماني.
ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى.2027 ووفقاً للتقارير فإن شركة باير لصناعة الأدوية، المالكة لنادي ليفركوزن، منحت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، ولكن بمقابل 150 مليون يورو (8. 169 مليون دولار). وذكرت التقارير أن المبلغ الكبير أجبر مانشستر سيتي على الخروج من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
مانشستر سيتي
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