ريان شرقي في تشكيلة فرنسا للمرة الأولى



باريس (أ ف ب)



استُدعيَ مهاجم ليون الشاب ريان شرقي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى، وذلك من أجل خوض المربع الأخير لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وفق ما أعلن مدرب «الديوك» ديدييه ديشامب.

وضم ديشامب المهاجم البالغ 21 عاماً لخوض مباراة نصف نهائي المسابقة القارية ضد إسبانيا في الخامس من الشهر المقبل في شتوتجارت، ومن ثم لقاء المركز الثالث على الملعب ذاته أو المباراة النهائية في ميونيخ في الثامن منه.

وباستدعائه إلى التشكيلة مع اقتراب رحيله المتوقع عن ليون، وضع ديشامب حداً للتخمينات بشأن المستقبل الدولي لشرقي الذي كان بإمكانه تمثيل منتخبي الجزائر وإيطاليا بسبب جذور كل من والده الإيطالي-الجزائري ووالدته الجزائرية.

لكن مشاركته مع الفريق الأول في المربع الأخير لدوري الأمم الأوروبية الذي يشهد في اللقاء الثاني مواجهة مثيرة أيضاً بين ألمانيا المضيفة وبرتغال كريستيانو رونالدو، سيحرمه من خوض كأس أوروبا للشباب المقررة بين 11 و28 يونيو في سلوفاكيا.

وشهدت تشكيلة ديشان غياب ثلاثي الدفاع وليام صليبا (أرسنال الإنجليزي) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) وجول كونديه (برشلونة الإسباني) بسبب الإصابة التي تحرم «الديوك» أيضاً من خدمات لاعب الوسط إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني).

وعوض ديشان النقص الدفاعي بضم لويك باديه (إشبيلية الإسباني) وبيار كالولو (يوفنتوس الإيطالي) للمرة الأولى، ومالو جوستو (تشيلسي الإنجليزي) وكليمان لانجليه (أتلتيكو مدريد الإسباني).