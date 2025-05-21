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الرياضة

الهلال يحسم «الوصافة» ويضمن المشاركة في «نخبة آسيا»

الهلال يحسم «الوصافة» ويضمن المشاركة في «نخبة آسيا»
22 مايو 2025 01:19


الرياض (أ ف ب)

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ضمن الهلال الوصافة، وبالتالي مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل بتعادله الثمين مع مضيفه الوحدة 1-1 على ملعب عبدالله الفيصل في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وكان الهلال، بطل الموسم الماضي، في طريقه إلى التعرض للخسارة السادسة هذا الموسم، عندما تخلف بهدف عبد العزيز نور منذ الدقيقة 51، لكن لاعب الوسط الدولي الصربي سيرجي سافيتش أنقذه بإدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وحقق الهلال الأهم لأن نقطة التعادل كانت تكفيه لحسم الوصافة، حيث رفع رصيده إلى 72 نقطة مبتعداً بفارق أربع نقاط عن منافسه الوحيد على البطاقة القادسية الفائز على العروبة 3-1 في افتتاح المرحلة.
ورفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.
وسجل الهلال هدفاً في الدقيقة 22 عبر قائده ونجمه سالم الدوسري الذي جدد عقده مع النادي الاثنين حتى 2027، إثر تمريرة رائعة من البرازيلي مالكوم، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغاه بداعي التسلل (22).
وألغى حكم الفيديو هدفاً ثانياً للهلال للسبب ذاته سجله مالكوم (28).
ومنح نور التقدم للوحدة عندما استغل كرة عرضية لجوجينيو باكونا من كوراساو وتابعها داخل مرمى الدولي المغربي ياسين بونو (51).
وتألق حارس مرمى الوحدة أحمد الرشيدي بالتصدي ببراعة لتسديدة سالم الدوسري (80).
وأدرك سافيتش التعادل إثر تمريرة من البرتغالي روبن نيفيش (90+2).

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