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الرياضة

توتنهام بطل «يوروبا ليج»

توتنهام بطل «يوروبا ليج»
22 مايو 2025 01:23


بلباو (رويترز)

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فاز توتنهام هوتسبير 1-صفر على مانشستر يونايتد في بلباو في نهائي باهت للدوري الأوروبي لكرة القدم، لينقذ موسمه ويحصل على مقعد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، بفضل هدف برينان جونسون في الشوط الأول.
وهذا أول لقب لتوتنهام منذ فوزه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008، وأول لقب أوروبي منذ عام 1984، ولكنها المرة الرابعة التي يتغلب فيها على اليونايتد هذا الموسم.
وسجل جونسون هدفه في الدقيقة 42، عندما انهار دفاع اليونايتد بعد تمريرة عرضية من السنغالي بابي ماتار سار، بينما ظل أندريه أونانا في مرماه.
واندفع جونسون ومدافع اليونايتد لوك شو نحو الكرة، وبدا أنها انزلقت منهما إلى داخل المرمى، لتمر من فوق يد أونانا.
وكان الهدف باهتا مثل المباراة في مواجهة بين فريقين قدما موسماً مخيباً للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل يونايتد المركز 16 وتوتنهام يليه في الترتيب.
وسنحت فرصة رائعة لراسموس هويلوند مهاجم يونايتد لإدراك التعادل بضربة رأس منتصف الشوط الثاني، لكن ميكي فان دي فين مدافع توتنهام أبعد الكرة من على خط المرمى.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
توتنهام
مانشستر يونايتد
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