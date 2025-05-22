كريستال بالاس يثق في مشاركته بالدوري الأوروبي حال تأهل ليون





لندن(د ب أ)

يثق نادي كريستال بالاس الإنجليزي في عدم مخالفته لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» المتعلقة بملكية أكثر من ناد، وذلك حال تأهل أولمبيك ليون الفرنسي للمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل. يمتلك جون تكستور، مالك نادي ليون، حصة 43% أيضاً في النادي اللندني، من خلال شركته «إيجل فوتبول»، لكن إدارة كريستال بالاس لا تعتقد أنها ستخالف اللوائح إذا تأهل الفريقان معاً للمشاركة في نفس البطولة الأوروبية. وتأهل بالاس للدوري الأوروبي، بعد تتويجه التاريخي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مانشستر سيتي، في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، يوم السبت الماضي. أما ليون فتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد حلوله سادساً في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وقد يصعد للدوري الأوروبي حال فوز باريس سان جيرمان على ريمس في نهائي كأس فرنسا، يوم السبت المقبل. وتمنع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن يكون فرداً أو جهة ما تدير أو تملك ناديين يشاركان في نفس المسابقة، وتستعد هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة لليويفا إصدار قرار نهائي، بشأن وجود أي مخالفة محتملة في هذا الصدد. ومن المنتظر أن يحسم القرار النهائي في الموضوع بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 31 مايو. ويعتقد المسؤولون في كريستال بالاس أنه لا يوجد أي تأثير على ليون، بداعي أن شركة تيكستور تملك حصة مسيطرة، بل تستحوذ على 25% فقط من حقوق التصويت إلى جانب الملاك الرئيسيين جوش هاريس وديفيد بليتزر ورئيس مجلس الإدارة ستيف باريش. وكانت هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم سمحت في 2024 بمشاركة فريقي مانشستر سيتي وجيرونا الإسباني، المملوكين لشركة سيتي جروب في دوري أبطال أوروبا. وسمحت أيضاً بمشاركة فريقي نيس الفرنسي ومانشستر يونايتد المملوكين لشركة «إينيوس» في الدوري الأوروبي، بعدما أجرى الناديان تغييرات لتفادي أي مخالفة قانونية.