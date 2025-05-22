انتفاضة بيسرز «المتأخرة» تطيح نيكس في الوقت الإضافي

واشنطن ( رويترز)

سجل تايرس هاليبرتون 31 نقطة، وأضاف آرون نيسميث 30 نقطة، ليفوز إنديانا بيسرز 138-135 على نيويورك نيكس، بعد وقت إضافي في المباراة الأولى بسلسلة نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية. وأهدر نيكس تقدمه بفارق 14 نقطة في آخر 2.39 دقيقة من الربع الرابع، والذي تألق فيه نيسميث خاصة في الرميات الثلاثية ليدفع المباراة لوقت إضافي. وسجل آندرو نيمهارد رمية ثلاثية ورميتين ثنائيتين في الوقت الإضافي، ومنحت الأخيرة فريقه بيسرز التقدم 136-135 قبل 26.7 ثانية من النهاية، بينما زاد أوبي توبين لاعب نيكس السابق الفارق إلى ثلاث نقاط قبل 10.9 ثانية من النهاية. وأهدر جالن برونسون وكارل أنتوني تاونز ثنائي نيكس رميتين ثلاثيتين في الرمق الأخير. وستقام المباراة الثانية في السلسلة غداً الجمعة في نيويورك.