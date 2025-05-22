«الإمارات للدراجات» يفرض هيمنة «رباعية» على جيرو دي إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ إيزيك ديل تورو لفريق الإمارات-إكس آر جي على القميص الوردي، خلال المرحلة الحادية عشرة من جيرو دي إيطاليا، مؤكّداً هيمنته على صدارة التصنيف العام. وقد امتدت المرحلة الحادية عشرة لمسافة 186 كيلومتراً من فياريجيو إلى كاستلنوفو ني مونتي، وشهدت صعوداً صعباً على مرتفعات ألبه سان بيليغرينو، ما تسبب في تغييرات كبيرة داخل المجموعة الرئيسة. وفي الأمتار الأخيرة، حسم ريتشارد كاراباز (إي إف إديوكيشن - إيزي بوست) الفوز بعد هجوم منفرد حاسم قبل 6 كيلومترات من خط النهاية. ومع ذلك، أظهر ديل تورو براعته التكتيكية، من خلال احتلاله المركز الثاني في الانطلاقة الجماعي، محققاً ثواني إضافية ثمينة وسع بها فارق صدارته إلى 31 ثانية أمام زميله خوان أيوسو، ما وضع فريق الإمارات في مركز جيد قبل سباق اليوم الذي سيكون أقل تحدياً. ويواصل فريق الإمارات-إكس آر جي هيمنته على التصنيف العام، حيث يحتل أربعة من دراجيه المراكز العشرة الأولى حالياً.وقال ديل تورو في تصريح له: «قام الفريق بعمل رائع اليوم، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخراً لكوني جزءاً من هذه المجموعة، وما يقدمونه لي من دعم. عندما انطلق كاراباز، انتظرنا وقمنا بوضع وتيرة ثابتة وصعبة خلفه، لكنه كان ينطلق بسرعة وكان من الصعب اللحاق به. تمكنت من انتزاع بعض الثواني من منافسينا، لذا نحن في وضع قوي قبل الأيام المقبلة».

نتائج المرحلة 11:

1- ريتشارد كاراباز (إديوكيشن فيرست-إيزي بوست) 4:35:20 .

2 - إيزيك ديل تورو (فريق الإمارات-إكس آر جي) +10

3 - جيوليو تشيككوني (ليدل-تريك) بالتوقيت نفسه

التصنيف العام بعد المرحلة 11:

1 - إيزيك ديل تورو (فريق الإمارات-إكس آر جي) 38:47:01

2 - خوان إيوسو (فريق الإمارات-إكس آر جي) +31»

3 - أنطونيو تيبيري (بحرين-فيكتورياس) +1'07 »