قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في كوالالمبور الخميس





كوالالمبور(وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن مراسم قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً «السعودية 2026»، ستقام عصر يوم الخميس المقبل في كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، سيتم توزيعها على 11 مجموعة، على أن تُقام المباريات بنظام التجمع، خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025. ويتأهل إلى النهائيات 15 منتخباً، إلى جانب منتخب السعودية المضيف والمتأهل تلقائياً، حيث تُقام البطولة في يناير 2026 للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. كما يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وسيتم تصنيف المنتخبات المشاركة في خمسة مستويات، وفق نظام نقاط يعتمد على نتائجها في النسخ الثلاث الماضية من البطولة، مع وزن تصاعدي للنسخ الأحدث. كما تم تخصيص «وعاء خاص بالمضيفين» لتوزيع المنتخبات التي تستضيف المجموعات بشكل مركزي، بما يضمن وجودها في مجموعات مختلفة. وتتضمن مجموعة المستضيفين منتخبات: الإمارات، وفيتنام، وقطر، والأردن، وتايلاند، وطاجيكستان، وإندونيسيا، والصين، وكمبوديا، وميانمار، وقيرغيزستان. وتُعد النسخة المقبلة من البطولة هي السابعة في تاريخها، وتُمثل محطة مهمة على طريق تطوير المواهب الشابة في القارة الآسيوية.