الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في كوالالمبور الخميس

قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في كوالالمبور الخميس
22 مايو 2025 09:49



كوالالمبور(وام)

أخبار ذات صلة
لأول مرة في السعودية.. زرع جهاز في الدماغ يتحكم بأمراض عصبية
«سباق رباعي» على «بطاقة الصعود الثالثة» في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن مراسم قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً «السعودية 2026»، ستقام عصر يوم الخميس المقبل في كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، سيتم توزيعها على 11 مجموعة، على أن تُقام المباريات بنظام التجمع، خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025. ويتأهل إلى النهائيات 15 منتخباً، إلى جانب منتخب السعودية المضيف والمتأهل تلقائياً، حيث تُقام البطولة في يناير 2026 للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. كما يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وسيتم تصنيف المنتخبات المشاركة في خمسة مستويات، وفق نظام نقاط يعتمد على نتائجها في النسخ الثلاث الماضية من البطولة، مع وزن تصاعدي للنسخ الأحدث. كما تم تخصيص «وعاء خاص بالمضيفين» لتوزيع المنتخبات التي تستضيف المجموعات بشكل مركزي، بما يضمن وجودها في مجموعات مختلفة. وتتضمن مجموعة المستضيفين منتخبات: الإمارات، وفيتنام، وقطر، والأردن، وتايلاند، وطاجيكستان، وإندونيسيا، والصين، وكمبوديا، وميانمار، وقيرغيزستان. وتُعد النسخة المقبلة من البطولة هي السابعة في تاريخها، وتُمثل محطة مهمة على طريق تطوير المواهب الشابة في القارة الآسيوية.

كأس آسيا للشباب
السعودية
منتخب الإمارات
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©