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الرياضة

شاي جيلجيوس أفضل لاعب في دوري السلة الأميركي

شاي جيلجيوس أفضل لاعب في دوري السلة الأميركي
22 مايو 2025 10:04

لوس أنجلوس(د ب أ)

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فاز شاي جيلجيوس ألكسندر، لاعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأميركي لكرة السلة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري للمرة الأولى في مسيرته. وفاز اللاعب الكندي البالغ من العمر 26 عاماً بالتصويت حيث حصل على 913 نقطة، متفوقاً على نيكولا يوكيتش، لاعب دنفر ناجتس الذي حصل على 787 نقطة. وجاء جيانيس أنتيتوكونمبو، لاعب فريق ميلواكي بكس في المركز الثالث بـ470 نقطة. وقال جيلجيوس ألكسندر عقب الإعلان عن فوزه:«كطفل كان يحلم دائماً بالمشاركة في هذه الرياضة، كنت أفكر دائماً بالفوز بجائزة أفضل لاعب». ويوجد جيلجيوس ألكسندر وفريقه ثاندر في نهائي المجموعة الغربية، وذلك بعدما أقصى يوكيتش وفريقه ناجتس في الدور السابق. في الموسم العادي، تصدر جيلجيوس ألكسندر دوري كرة السلة الأميركي من حيث تسجيل النقاط، حيث سجل متوسط 7. 32 نقطة في المباراة، كما أنه مرر متوسط 4. 6 تمريرة حاسمة ومتوسط 0. 5 متابعة و7. 1 قطع للكرة. وسجل أقل من 20 نقطة في مباراة واحدة فقط طوال العام. وأصبح هو اللاعب الكندي الثاني الذي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة، بعد ستيف ناش. ومدد فوزه أيضاً السلسلة إلى سبعة مواسم متتالية يتوج فيها لاعب مولود خارج أميركا بلقب أفضل لاعب في الدوري. وكان الصربي يوكيتش فاز بالجائزة في أعوام 2021 و2022 و2024، فيما فاز اليوناني أنتيتوكونمبو بالجائزة في 2019 و2020، وفي 2023 فاز جويل إمبيد، المولود في الكاميرون، بالجائزة.

أوكلاهوما سيتي ثاندر
نيكولا يوكيتش
يانيس أنتيتوكونمبو
جويل إمبيد
دوري السلة الأميركي
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