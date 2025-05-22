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الرياضة

كين يهنئ توتنهام بلقب الدوري الأوروبي

كين يهنئ توتنهام بلقب الدوري الأوروبي
22 مايو 2025 10:30

برلين(د ب أ)

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هنأ هاري كين، الذي اختير كأفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم عن الموسم المنقضي، فريقه السابق توتنهام بعدم أنهى 17 عاماً من الانتظار للتتويج بلقب. وفاز توتنهام على مانشستر يونايتد 1 / صفر أمس الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي. ولعب كين، قائد المنتخب الإنجليزي، ضمن صفوف الفريق الأول لتوتنهام منذ عام 2009 واستمر معه حتى عام 2023، ولكنه لم يتوج معه بأي لقب، حيث كان آخر لقب حققه الفريق هو الفوز بكأس الرابطة في 2008، عندما كان كين في فريق الشباب. والآن أنهى توتنهام وكين فترة انتظارهما للتويج بالألقاب، حيث توج كين بأول ألقابه الكبرى مع بايرن ميونيخ، هذا الموسم، بتتويجه بلقب الدوري الألماني. ونشر هداف الدوري الألماني صورة لتوتنهام بعد تتويجه باللقب على إنستجرام وعلق عليها "مبروك". وقال سون هيونج مين، لاعب توتنهام، لشبكة "أر تي إل" موجهاً كلامه لكين: "ما الذي يمكنني قوله؟ هاري، لقد فزنا بكأس".

هاري كين
الدوري الأوروبي
بايرن ميونيخ
سون هيونج مين
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