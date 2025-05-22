«يويفا» يعدل نظام التأهل إلى يورو 2028





معتز الشامي (أبوظبي)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الدول المضيفة لبطولة يورو 2028، إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا، سيتعين عليها اجتياز التصفيات المؤهلة للمشاركة في البطولة، ولن تتأهل الدول المضيفة تلقائياً إلى نهائيات بطولة أوروبا 2028، إذ يجب عليها أن تخوض التصفيات رغم أن هناك مكانين محجوزين لها في حالة فشلها. وستُقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً في 9 ملاعب موزعة على الدول الأربع المضيفة، وخلافاً لبطولات اليورو السابقة التي شهدت تأهل المنتخب المضيف تلقائياً، اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلى تعديل بروتوكولاته، نظراً لأن نسخة 2028 تُقام في الدول الأربع. وسيتم تقليص عدد المباريات ضمن التصفيات، عبر تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ55 إلى 12 مجموعة من 4 أو 5 منتخبات في كل منها، وسيتأهل الفائزون الـ12 بمجموعاتهم، وأفضل 8 فرق تحتل المركز الثاني ليكون المجموع 20 فريقاً مباشرة إلى نهائيات بطولة يورو 2028. وسيتم حجز مقعدين في البطولة النهائية لأفضل دولتين مستضيفتين تصنيفاً، واللتين لم تتأهلا كأفضل منتخبين احتلا المركز الأول أو الثاني في مجموعتهما بعد انتهاء مرحلة المجموعات المؤهلة، كما سيتم تخصيص الأماكن المتبقية عبر مباريات فاصلة بين الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات المؤهلة، وأفضل المصنفة بمجموعات دوري الأمم الأوروبية لعام 2026-2027 غير المؤهلة. وإذا نجحت جميع المنتخبات المحلية في التأهل، إما كأبطال أو في وصافة مجموعاتها، فسيتم تخصيص 4 مقاعد من خلال المباريات الفاصلة، وتستضيف 6 ملاعب في إنجلترا؛ ويمبلي، وملعب الاتحاد، وأنفيلد، وفيلا بارك، وملعب هيل ديكنسون التابع لإيفرتون، وملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل - مباريات في عام 2028، في حين تكمل ملعب أفيفا في دبلن، وملعب هامبدن بارك في جلاسكو، وملعب برينسيباليتي في كارديف القائمة، وكانت أيرلندا الشمالية مرشحة في البداية لاستضافة البطولة، لكنها انسحبت بعد استبعاد ملعب كيسمنت بارك في بلفاست من الخيارات المتاحة بسبب نقص التمويل. من المتوقع الانتهاء من جدول التأهل في خريف عام 2025.