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الرياضة

أموريم يرفض الرحيل عن مانشستر يونايتد

أموريم يرفض الرحيل عن مانشستر يونايتد
22 مايو 2025 10:36

بلباو(أ ب)

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طالب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، جماهير الفريق بالتحلي ببعض الثقة مستقبلاً، وذلك رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها بعد خسارة أهم مباراة للفريق هذا الموسم. وخسر مانشستر يونايتد صفر/ 1 أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي أمس الأربعاء، لينهي مانشستر يونايتد واحداً من أسوأ مواسم الفريق عبر التاريخ. وقال أموريم: «لا يوجد لدي ما أقدمه للجماهير، أنا صريح للغاية في هذا الشأن. ولكن، مرة أخرى، سأواصل القيام بالأشياء بالطريقة التي أعرفها». وقال أموريم إنه لن يستقيل أو يجري تغييراً، وأشار إلى أنه لا يريد التحدث عن مستقبله عقب الخسارة. وأضاف: «يجب أن ننتظر لنرى. في هذه اللحظة، لن أدافع عن نفسي. لا يوجد لدي ما أقدمه للجماهير لأقول لهم سوف أتحسن بسبب هذا. لذلك، في هذه اللحظة الأمر يحتاج لبعض الثقة. دعونا نرى. أنا منفتح دائماً. إذا رأت الإدارة والجماهير أنني لست الشخص المناسب، سأرحل في اليوم التالي. ولكنني واثق للغاية من وظيفتي». وقاد أموريم «40 عاماً»، الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر، عقب إقالة إريك تن هاج، الفريق لاحتلال المركز السادس عشر في الدوري الممتاز، حيث سجل الفريق رقماً قياسياً للنادي بالخسارة في 18 مباراة في موسم واحد، منذ أن بدأ العمل بنظام الدوري الإنجليزي الممتاز في 1992. وكان آخر أمل للفريق في المشاركة في البطولات الأوروبية، خلال الموسم هو الفوز بالدوري الأوروبي أمس الأربعاء. وقال أموريم:«لدينا خطتان في سوق الانتقالات، ويجب أن نتفهم أنه من الصعب على نادي مثلنا ألا يوجد في دوري الأبطال. ولكن يجب أن نستفيد من الجانب الآخر. لدينا وقت أكثر للتفكير، والعمل بجد خلال الأسبوع لنكون أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا سيكون تركيزنا». وأوضح أموريم أنه شعر بأن فريقه لعب بشكل أفضل من توتنهام، وأنه كان يستحق الفوز.

روبن أموريم
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد
توتنهام
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