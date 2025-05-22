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الرياضة

منتخب المواي تاي إلى تركيا للمشاركة في «مونديال أنطاليا»

منتخب المواي تاي إلى تركيا للمشاركة في «مونديال أنطاليا»
22 مايو 2025 11:45

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي، التي ستقام في مدينة أنطاليا بتركيا التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 31 مايو الجاري وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي . وتضم قائمة منتخبنا الوطني بفئة المتقدمين كل من اللاعبين، إلياس حبيب علي، ومحمد مرضي، ومحمد تويزي، وإبراهيم بلال، وزينب بوحماده وفي فئة تحت 23 سنة يتواجد كل من رافي رمزي، وعماد يوسف، ومحمد كريمي، وأيوب برنوصي، ومحمد جفله، وياسين كريمي، وعبدالستار أحمد ) وفي فئة واي كرو يشارك اللاعبون مريم حسن، وإبراهيم بلال، وسلامة الجنيبي، وأيوب برنوصي، وفي فئة الماي مواي للمتقدمين يتواجد محمد تويزي وعبدالستار أحمد بفئة الرجال، بجانب مريم حسن وسلامة الجنيبي ضمن فئة السيدات، وتحت 23 سنة يتواجد محمد كريمي وياسين كريمي. وكان منتخبنا الوطني قد غادر إلى أنطاليا بعد إعلان جاهزيته لمنافسات البطولة واكتمال جميع تحضيراته التدريبية، تحت إشراف عمر النعيمي المدير الفني والكادر التدريبي المعتمد وبمشاركة مجموعة مميزة من اللاعبين، استعداداً للبطولة العالمية التي تشهد مشاركة نخبة منتخبات وأبطال العالم. من جهته قال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: "يسرنا الإعلان عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم في تركيا، حيث يحمل طموحات كبيرة لمواصلة مسيرة إنجازات المواي تاي الإماراتي في المحفل العالمي المرتقب، الذي يشهد مشاركة كافة منتخبات دول العالم، ما يمثل فرصة جديدة لتأكيد إمكانيات لاعبينا وخبراتهم المميزة في الاستحقاقات القارية والدولية، ومدى حرصهم لتحقيق المشاركة الإيجابية في البطولة العالمية".

اتحاد المواي تاي
كأس العالم
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