بوستيكوجلو يكتب التاريخ ويؤكد نجاح «قاعدة العام الثاني»





معتز الشامي (أبوظبي)

حقق أنجي بوستاكوجلو تاريخاً جديداً، بعد أن أنهى صيام توتنهام هوتسبير عن الألقاب لمدة 17 عاماً، ليحقق فوزاً دراماتيكياً في نهائي الدوري الأوروبي على مانشستر يونايتد في بلباو، مساء الأربعاء، بهدف دون رد، ولم يحقق توتنهام أي لقب منذ فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2008، كما يعد هذا الفوز اللقب الأوروبي الأول للفريق منذ فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1984، ودخل المدرب الأسترالي تاريخ أوروبا، حيث بات أول مدرب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يحقق بطولة أوروبية كبرى. وأوفى بوستيكوجلو بالوعد الذي قطعه في سبتمبر الماضي، حيث قال مدرب توتنهام بعد هزيمتين متتاليتين في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز: «أفوز دائماً في موسمي الثاني، لم يتغير شيء»، وهو ما حدث الليلة على حساب اليونايتد. وفي وظيفته الأولى كمدرب رئيس، فاز بوستيكوجلو بلقب الدوري الأسترالي الممتاز - الدوري الوطني لكرة القدم - في موسمه الثاني مع ساوث ملبورن ومرة أخرى في العام التالي. وحقق بوستيكوجلو نفس الإنجاز مع فريق بريسبان روار، ففاز بلقب الدوري الذي كان يُطلق عليه آنذاك اسم الدوري الأسترالي في موسمه الثاني، ثم احتفظ به في العام التالي. خلال السنة الثانية من فترة بوستيكوجلو التي استمرت 4 سنوات مع المنتخب الأسترالي، استضافت أستراليا كأس آسيا مطلع عام 2015 ووصلت إلى النهائي ضد كوريا الجنوبية. استقبلت شباك الأستراليين هدف التعادل في الوقت بدل الضائع - الذي سجله سون هيونغ مين، قائد توتنهام الحالي - لكنهم انتزعوا الفوز بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي. وكان هذا أول لقب لأستراليا في كأس آسيا. في أول مهمة كبيرة له خارج أستراليا، خسر بوستيكوجلو نهائي كأس اليابان في موسمه الأول مع يوكوهاما إف مارينوس، لكنه عوّض ذلك بفوزه بلقب الدوري الياباني الممتاز بفارق 6 نقاط في العام التالي. وكانت هذه رابع بطولة دوري يابانية يحرزها النادي. في سيلتيك، كان بوستيكوجلو مسؤولاً عن أكبر فريق في إسكتلندا، وإن كان قد تخلى عن لقب الدوري في العام السابق، تحت قيادة المدرب الأسترالي، استعاد سيلتيك لقب الدوري الإسكتلندي الممتاز بفارق 4 نقاط في موسمه الأول، واحتفظ به بفارق 7 نقاط في موسمه الثاني. ثم انتقل بوستيكوجلو إلى توتنهام. درب بوستيكوجلو 3 أندية أخرى، خلال مسيرته الإدارية، لكنه لم يُكمل موسمه الكامل الثاني مع أيٍّ منها. عمل مع فريق باناتشايكي اليوناني (2008) لأقل من عام، ومع فريق ويتلسيا زيبراس الأسترالي 3 أشهر فقط عام 2009، ومع ملبورن فيكتوري لمدة 18 شهراً، لكنه تركه في بداية موسمه الكامل الثاني ليتولى تدريب منتخب أستراليا.