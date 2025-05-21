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الرياضة

موسم «الطاولة» يصل محطة الختام بفردي الرجال ونهائي الكأس

موسم «الطاولة» يصل محطة الختام بفردي الرجال ونهائي الكأس
22 مايو 2025 01:15

معتصم عبدالله (أبوظبي) 

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تصل مسابقات اتحاد كرة الطاولة إلى محطة الختام لموسم 2024-2025، بإقامة بطولة الدولة الثانية لفردي الرجال والمخصصة للاعبين المواطنين، مساء الغد، على صالة سعيد بن مكتوم الرياضية في نادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 25 لاعباً، ويعقبها نهائي «كأس الإمارات» لكرة الطاولة، المقرر مساء الأحد. وكانت بطولة الدولة الأولى لفردي الرجال قد شهدت تتويج أليكسي ليفنتسوف، لاعب النصر (المقيم)، باللقب بعد فوزه على ديمتري زاخاروف، لاعب شباب الأهلي، الذي نال المركز الثاني، فيما تقاسم المركز الثالث كل من بترو كيم (الشارقة)، ومايكل دابروفسكي (النصر). في المقابل، تُوج شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة في الموسم الماضي 2023-2024، للمرة الرابعة على التوالي «سوبر هاتريك»، بعد فوزه على الوصل 3-1 في نهائي البطولة، الذي أُقيم بنادي أبوظبي لألعاب المضرب. ومثل هذا التتويج اللقب الرابع لـ«الفرسان» في البطولة الأغلى، بعد مواسم 2020-2021، 2021-2022، و2022-2023، ليحرم «الإمبراطور» من استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه لأكثر من عقدين، منذ آخر تتويج في موسم 2000-2001.

اتحاد كرة الطاولة
شباب الأهلي
الوصل
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