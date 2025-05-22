منتخبنا يترقب قرعة مونديال الناشئين



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشهد ماجد سالم، مدرب منتخب الناشئين، إلى جانب عصام عبدالله، مدير المنتخب، مراسم قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة الأحد المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تشمل أيضاً سحب قرعة بطولة كأس العرب «قطر 2025».

وتُمثل قرعة «مونديال الناشئين» محطة محورية في الاستعدادات التنظيمية لاستضافة قطر للبطولتين، وسط حضور متوقع لعدد من نجوم الكرة في قطر والمنطقة والعالم.

وتقام نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً، من بينها الإمارات، إلى جانب 5 منتخبات عربية أخرى: قطر (المضيف)، السعودية، مصر، المغرب، وتونس.

ويخوض المشاركون في النسخة المرتقبة 104 مباريات خلال 25 يوماً، في أول نسخة تُقام بالنظام الجديد الموسع، فيما تحتضن قطر البطولة لخمس نسخ متتالية حتى عام 2029.

كما تستضيف قطر بطولة كأس العرب للناشئين، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» كشف في وقت سابق عن الشعار الرسمي للبطولة، الذي يسلّط الضوء على المواهب الصاعدة، في تصميم مبتكر يجمع بين الإرث التاريخي والرؤية المستقبلية. ويتضمن الشعار صورة الكأس كمساحة سلبية داخل حرف «U» من «U-17»، تحاكي بؤرة ضوء تمثل انطلاقة النجوم الواعدة إلى الساحة العالمية.

وارتبطت البطولة تاريخياً بظهور أسماء بارزة في عالم كرة القدم مثل لويس فيجو، فرانشيسكو توتي، رونالدينيو، تشافي، أندريس إنييستا، نيمار، وفيل فودين.

ويُعد تأهل «أبيض الناشئين» إلى مونديال قطر 2025 رابع مشاركة في تاريخه بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد مشاركاته السابقة في:إيطاليا 1991 (الخروج من الدور الأول)، نيجيريا 2009 (بلوغ دور الـ16)، الإمارات 2013 (الخروج من الدور الأول).