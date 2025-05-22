تعادلات بالجملة وصراع على القمة في «دولية الشارقة للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)

تصدر ثلاثة لاعبين قمة بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد الجولة الخامسة من المنافسات، برصيد 4 نقاط، وهم: الصيني داي تشانجرين، والهولندي أنيش جيري، والصربي ألكسندر إندجيتش.

وتساوى 13 لاعباً برصيد 3.5 نقطة، فيما حلّ 14 لاعباً آخرين برصيد 3 نقاط، من بينهم سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني، ونادي الشارقة للشطرنج، الذي تعادل مع سافا فيتوكين، اللاعب المشارك تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج.

وسيطرت نتيجة التعادل على الطاولات الأولى، حيث تعادل الهولندي أنيش جيري مع الصربي ألكسندر إندجيتش على الطاولة الأولى، كما تعادل نوديربك عبدالستاروف، المصنف الأول في البطولة، مع المجري آدم كوزاك على الطاولة الثانية، وخرجت الطاولة الثالثة أيضاً بنتيجة التعادل بين الإيراني بارهام مقصودلو والنرويجية إلهام عمار.

أما الطاولة الرابعة، فشهدت أول فوز في الجولة، وجاء لصالح الصيني داي تشانجرين الذي تغلب على الإيراني أمين طباطبائي. وشهدت الجولة الخامسة إجمالاً 20 حالة تعادل على مختلف الطاولات.

حضر افتتاح الجولة الخامسة على الطاولة الأولى كل من الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحسين عبدالله خوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعمران عبدالله النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

كما حظيت البطولة بحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، منهم سعيد أحمد سعيد، أسطورة الشطرنج وبطل العالم السابق، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، فيما افتتح البطولة الثالثة (تصنيف 1400 إلى 1900 نقطة) خليفة أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى جانب الحكم الدولي عامر العلي.

ورفع عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن رعاية سموه للبطولة تمثل دافعاً كبيراً للجميع.

وأشار الحزامي إلى أن البطولة تحمل صبغة عالمية بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، وأن النسخة الثامنة تسجل رقماً قياسياً في عدد المشاركين، ما يعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وفرق العمل في البطولة.

وأكد أن المكاسب من البطولة متعددة على الصعد الفنية والإدارية والتنظيمية، إلى جانب الخبرات التي تكتسبها الكوادر الوطنية. كما أشار إلى أن البطولة تتماشى مع «عام المجتمع 2025»، نظراً لتعدد الجنسيات المشاركة، وهو ما يسهم في الترويج لدولة الإمارات وإمارة الشارقة، وإبراز الوجه الحضاري والسياحي للدولة على المستوى العالمي.

ونوّه إلى أن مشاركة اللاعبين المواطنين في البطولة أحد الأهداف الاستراتيجية، لما توفره من فرص احتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة، الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، مشيداً بانفتاح البطولة أمام جميع أندية الدولة.