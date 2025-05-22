بعد 15 عاماً من الاحتراف.. سون يكسر «اللعنة»!





معتز الشامي (أبوظبي)

فاز توتنهام هوتسبير بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه على مانشستر يونايتد 1-0 بملعب سان ماميس، في بلباو بإسبانيا، حيث سطر سون هيونج مين أخيراً أعظم إنجاز في مسيرته الكروية، بعد 15 عاماً من دخوله عالم الاحتراف، رافعاً أول كأس في مسيرته، ويعد هذا اللقب الأول للمهاجم الكوري الجنوبي، في مسيرته الاحترافية، حيث خاض سون 454 مباراة مع توتنهام في جميع المسابقات، مسجلاً 173 هدفاً، ومقدماً 101 تمريرة حاسمة، خلال نحو 10 سنوات. كما هذا أول لقب كبير يحققه توتنهام منذ فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2008، وأول لقب أوروبي منذ فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في 1984، وسبق للمهاجم الكوري الجنوبي، 33 عاماً، أن لعب في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن وهامبورج، لكنه لم يحرز أي لقب، ظهر سون لأول مرة في عام 2010 مع هامبورج، في ألمانيا، ولعب لصالح باير ليفركوزن قبل أن يرتدي قميص توتنهام منذ عام 2015، وكان مصدراً هجومياً رئيسياً لتوتنهام على مدار العقد الماضي تقريباً، لكنه ظل وصيفاً عدة مرات مع الفريق، مثل وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز (2016-2017)، ووصيف دوري أبطال أوروبا (2018-2019)، ووصيف كأس رابطة الأندية الإنجليزية (2020-2021).، وكان انتصار سون الوحيد هو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا-باليمبانج 2018. وبهذا الفوز بالدوري الأوروبي، حقق سون إنجازاً جديداً، حيث أصبح ثاني لاعب كوري يفوز بكأس الاتحاد الأوروبي (النسخة السابقة من الدوري الأوروبي) بعد مدرب منتخب كوريا السابق تشا بوم كون، والذي فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين كلاعب مع آينتراخت فرانكفورت في 1980 و1988.