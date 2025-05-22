الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين والوحدة سباق مثير على لقب «دوري تحت 23»

العين والوحدة سباق مثير على لقب «دوري تحت 23»
22 مايو 2025 13:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
عصف دبا الحصن، صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، بطموحات ضيفه شباب الأهلي في المنافسة على لقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً، بعدما ألحق به الخسارة 2-1، الأربعاء، في ختام الجولة 25 «قبل الأخيرة»، والتي شهدت أيضاً فوز العروبة على البطائح 2-0، وتفوق العين على عجمان 2-0، والوحدة على الجزيرة 3-2، والوصل على بني ياس 2-0، فيما تعادل الشارقة مع خورفكان 1-1، والنصر مع كلباء بالنتيجة ذاتها.
وأنهت الخسارة أمام دبا الحصن آمال «الفرسان» في المنافسة، بعدما تجمّد رصيدهم عند 44 نقطة في المركز الثالث، واقتصر السباق على اللقب بين قطبي «الكلاسيكو»: العين المتصدر بـ48 نقطة، والوحدة الوصيف بنفس الرصيد، مع أفضلية المواجهات المباشرة لـ«الزعيم».
وتُقام الجولة 26 والأخيرة، المقررة الاثنين المقبل، في مشهد حاسم على اللقب، حيث يستضيف العين نظيره النصر (قبل الأخير بـ24 نقطة) على استاد هزاع بن زايد، فيما يستقبل الوحدة ضيفه البطائح (التاسع بـ31 نقطة) على استاد آل نهيان.
وستكفي نتيجة الفوز العين لحسم اللقب رسمياً، بينما يترقب الوحدة تعثراً لمنافسه، على أمل الفوز وانتزاع الدرع، وتمنح الأفضلية في المواجهات المباشرة هذا الموسم لـ«الزعيم»، الذي فاز ذهاباً 1-0 على ملعب الوحدة، قبل أن يتعادلا إياباً 2-2 في «دار الزين».
ويعتلي العين قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دوري تحت 21 عاماً، برصيد 7 ألقاب، آخرها موسم 2018-2019، مقابل لقب وحيد للوحدة في موسم 2016-2017. وتشمل قائمة الأبطال: شباب الأهلي (3 ألقاب متتالية 2020-2023)، الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، النصر (2017-2018)، وكلباء (2023-2024).
ويمتدّ التنافس بين قطبي الكلاسيكو إلى سباق هدّاف الدوري، حيث يتصدر منصور المنهالي (الوحدة) القائمة برصيد 17 هدفاً، يليه جوسنا لولندو (العين) ولوكاس جويلهرم (دبا الحصن) برصيد 15 هدفاً لكل منهما.

أخبار ذات صلة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
3 مقاعد مباشرة لـ«الإمارات» في «نخبة آسيا»

ترتيب فرق الصدارة
1- العين، 48 نقطة
2- الوحدة، 48 نقطة
3- شباب الأهلي، 44 نقطة

فريق العين
فريق الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©