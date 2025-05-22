العين والوحدة سباق مثير على لقب «دوري تحت 23»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عصف دبا الحصن، صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، بطموحات ضيفه شباب الأهلي في المنافسة على لقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً، بعدما ألحق به الخسارة 2-1، الأربعاء، في ختام الجولة 25 «قبل الأخيرة»، والتي شهدت أيضاً فوز العروبة على البطائح 2-0، وتفوق العين على عجمان 2-0، والوحدة على الجزيرة 3-2، والوصل على بني ياس 2-0، فيما تعادل الشارقة مع خورفكان 1-1، والنصر مع كلباء بالنتيجة ذاتها.

وأنهت الخسارة أمام دبا الحصن آمال «الفرسان» في المنافسة، بعدما تجمّد رصيدهم عند 44 نقطة في المركز الثالث، واقتصر السباق على اللقب بين قطبي «الكلاسيكو»: العين المتصدر بـ48 نقطة، والوحدة الوصيف بنفس الرصيد، مع أفضلية المواجهات المباشرة لـ«الزعيم».

وتُقام الجولة 26 والأخيرة، المقررة الاثنين المقبل، في مشهد حاسم على اللقب، حيث يستضيف العين نظيره النصر (قبل الأخير بـ24 نقطة) على استاد هزاع بن زايد، فيما يستقبل الوحدة ضيفه البطائح (التاسع بـ31 نقطة) على استاد آل نهيان.

وستكفي نتيجة الفوز العين لحسم اللقب رسمياً، بينما يترقب الوحدة تعثراً لمنافسه، على أمل الفوز وانتزاع الدرع، وتمنح الأفضلية في المواجهات المباشرة هذا الموسم لـ«الزعيم»، الذي فاز ذهاباً 1-0 على ملعب الوحدة، قبل أن يتعادلا إياباً 2-2 في «دار الزين».

ويعتلي العين قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دوري تحت 21 عاماً، برصيد 7 ألقاب، آخرها موسم 2018-2019، مقابل لقب وحيد للوحدة في موسم 2016-2017. وتشمل قائمة الأبطال: شباب الأهلي (3 ألقاب متتالية 2020-2023)، الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، النصر (2017-2018)، وكلباء (2023-2024).

ويمتدّ التنافس بين قطبي الكلاسيكو إلى سباق هدّاف الدوري، حيث يتصدر منصور المنهالي (الوحدة) القائمة برصيد 17 هدفاً، يليه جوسنا لولندو (العين) ولوكاس جويلهرم (دبا الحصن) برصيد 15 هدفاً لكل منهما.

ترتيب فرق الصدارة

1- العين، 48 نقطة

2- الوحدة، 48 نقطة

3- شباب الأهلي، 44 نقطة