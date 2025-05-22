يوغا «تحت الصفر» لـ«السيدات» 14 يونيو في دبي



دبي (الاتحاد)



أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم فعالية «سنوغا 2025» التي تعد تجربة مميزة للسيدات لممارسة اليوغا وسط أجواء ثلجية فريدة، وتقام يوم 14 يونيو المقبل، في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع، ولجنة اليوغا الإماراتية، وشركة «ذا سيفنث كونسيبت».

وتم فتح التسجيل أمام السيدات من جميع الجنسيات ومختلف الفئات العمرية والمستويات البدنية للمشاركة في فعالية «سنوغا 2025» المخصصة للسيدات التي تشمل تنظيم حصص مختلفة تقدمها معلمات يوغا محترفات، وتمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر وسط الثلوج، وتقدم هذه المبادرة الرائدة مفهوم جديد للنشاط البدني من خلال مزج متناغم بين الحركة والتأمل وسط الثلوج في فترة الصيف - في تجربة صُممت خصيصاً للمرأة، وتمثل فعالية «سنوغا 2025» خطوة مهمة نحو خلق فضاءات ملهمة تضع صحة المرأة ورفاهيتها وتمكينها في صدارة أولوياتها من خلال ممارسة الرياضة بمفهومها الشامل.

وقال أحمد إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لليوغا: «نفخر بدعم فعالية سنوغا 2025، التي تساهم في زيادة انتشار ممارسة اليوغا بالدولة، وتعزز من فرص مشاركة المرأة في الفعاليات الرياضية، وتزيد من أعداد الممارسات للرياضة والنشاط البدني».

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات السنوية، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما يولي اهتماماً خاصاً برياضة المرأة، حيث خصص لها نصيباً مميزاً من الفعاليات الجديدة والمتنوعة التي ينظمها على مدار العام، ويمثل تنظيم هذا الحدث مبادرة جديدة في إطار تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة، وضمن خططه لتعزيز ممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني.