مودريتش يغادر ريال مدريد



مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت صحيفة كوبي الإسبانية، أن لوكا مودريتش سيغادر ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، بعدما قررت إدارة النادي عدم تجديد عقده، وأن النادي يحضر لتنظيم حفل وداع للكرواتي يوم السبت المقبل.

وبحسب الصحيفة أثيرت التكهنات حول مستقبل مودريتش، ما بين رغبة المدرب الجديد تشابي ألونسو باستمرار اللاعب من عدمها، إلا أن القرار النهائي بيد إدارة النادي، التي لم تتوصل إلى اتفاق مع اللاعب للاستمرار وفي طريقها لإعلان رحيله الرسمي.

وتميز مودريتش الذي يكمل عامه الـ 40 في سبتمبر المقبل، بأدائه البدني الصلب هذا الموسم، حيث لم يتعرض لأي إصابة، إلا أن الاعتماد عليه قلّ تدريجياً، مع تراجع عدد دقائق اللعب التي يخوضها، ما دفعت ريال مدريد للتوجه نحو مواصلة حملة تجديد الدماء للموسم المقبل، واتخاذ القرار الأصعب بالاستغناء عن خدماته.