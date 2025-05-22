«بناء الأجسام» يدعم «آسيوية عجمان 2025»



دبي (الاتحاد)

وجّه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بضرورة مشاركة أفضل لاعبي الإمارات في بطولة آسيا، التي تستضيفها عجمان منتصف يونيو المقبل، بدعم دائرة التنمية السياحية في عجمان وإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، كما وجّه لجان الاتحاد على بذل أفضل الجهود للمساهمة الفاعلة في التنظيم الفني للبطولة، وتقديم أعلى أساليب التعاون المشترك مع اللجنة المنظمة للبطولة.

كما شدّد الشيخ عبدالله الشرقي على الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني بضرورة دعم استعدادات اللاعبين، بما يسهم بتحقيق أفضل النتائج، وتعزيز حصاد الميداليات التي تحققت في العام الماضي.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري، الذي عُقد في مقر الاتحاد في دبي بحضور علي بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام، والأعضاء أحمد جوهر، ومحمد شاهين الحوسني، وفيصل الزعابي، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك.

واطّلع مجلس إدارة الاتحاد على استعدادات اللجان المنظمة للبطولات المحلية والدولية، التي سيشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة، وتم التوجيه بأهمية التعاون المشترك مع اللجان المنظمة لتواصل نجاحها المستدام واستعداد لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مشاركة وفد رسمي من الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقوة البدنية، والذي سيُعقد في ألمانيا يونيو المقبل، وتم ترشيح عضو مجلس الإدارة محمد المري وفيصل الزعابي لتمثيله في الاجتماع العالمي، كما تم بحث الخطة السنوية لنشاطات الاتحاد في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية.