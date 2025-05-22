جارناتشو يكشف عن سر «الانزعاج»!



بلباو (د ب أ)



أعرب أليخاندرو جارناتشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن انزعاجه من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ولم يعطِ أي إجابة واضحة، فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اسم جارناتشو «20 عاماً» ارتبط بالرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث أعرب ناديا نابولي وتشيلسي عن رغبتهما في ضم اللاعب الأرجنتيني الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ومن شأن هذا الجدل أن يتصاعد بعد أن أعرب جارناتشو، مثل شقيقه روبرتو على إنستجرام، عن إحباطه بسبب بدء المباراة النهائية، التي انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، بديلاً، وليس لاعباً أساسياً.

وشارك جارناتشو، الذي تم تصعيده من أكاديمية النادي، في كل مباراة بالأدوار الإقصائية في طريق مانشستر يونايتد للنهائي، وفي النهاية شارك كبديل لماسون مونت في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

وقال جارناتشو للصحفيين: «بكل وضوح، هذا صعب على الجميع، موسمنا سيئ، لم نفز على أي فريق في الدوري».

وأضاف: «افتقرنا للكثير من الأشياء، عندما لا تسجل الأهداف، تكون دائماً بحاجة للمزيد، حتى وصولنا إلى النهائي، لعبت في كل الأدوار، ولعبت 20 دقيقة، وأحاول الاستمتاع بالصيف، وانتظار ما سيحدث في المستقبل».