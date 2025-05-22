الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جارناتشو يكشف عن سر «الانزعاج»!

جارناتشو يكشف عن سر «الانزعاج»!
22 مايو 2025 15:57

 
بلباو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الخسائر المادية تضع مانشستر يونايتد في مرمى العقوبات الجزائية
نابولي والإنتر.. «سباق مُثير» حتى النفس الأخير


أعرب أليخاندرو جارناتشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن انزعاجه من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ولم يعطِ أي إجابة واضحة، فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اسم جارناتشو «20 عاماً» ارتبط بالرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث أعرب ناديا نابولي وتشيلسي عن رغبتهما في ضم اللاعب الأرجنتيني الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ومن شأن هذا الجدل أن يتصاعد بعد أن أعرب جارناتشو، مثل شقيقه روبرتو على إنستجرام، عن إحباطه بسبب بدء المباراة النهائية، التي انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، بديلاً، وليس لاعباً أساسياً.
وشارك جارناتشو، الذي تم تصعيده من أكاديمية النادي، في كل مباراة بالأدوار الإقصائية في طريق مانشستر يونايتد للنهائي، وفي النهاية شارك كبديل لماسون مونت في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.
وقال جارناتشو للصحفيين: «بكل وضوح، هذا صعب على الجميع، موسمنا سيئ، لم نفز على أي فريق في الدوري».
وأضاف: «افتقرنا للكثير من الأشياء، عندما لا تسجل الأهداف، تكون دائماً بحاجة للمزيد، حتى وصولنا إلى النهائي، لعبت في كل الأدوار، ولعبت 20 دقيقة، وأحاول الاستمتاع بالصيف، وانتظار ما سيحدث في المستقبل».

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
توتنهام
بلباو
نابولي
تشيلسي
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©