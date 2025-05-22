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الرياضة

ألمانيا تتسلم «ذهبية أولمبية» بعد 11 عاماً!

ألمانيا تتسلم «ذهبية أولمبية» بعد 11 عاماً!
22 مايو 2025 16:02


برلين (د ب أ)

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يتسلم فريق البياثلون الألماني الميدالية الذهبية في سباق التتابع بعد 11 عاماً من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي، بروسيا.
ورفضت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا، استئناف تقدم به لاعب البياثلون الروسي السابق يفجيني أوستييوجوف ضد حكم المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي المتعلق بحظر مشاركته بسبب تعاطي المنشطات.
وفي عام 2020، تم تجريد أوستييوجوف من الميدالية الذهبية في سباق التتابع من دورة الألعاب الشتوية 2014، بعدما ثبت تعاطيه المنشطات.
وفي العام الماضي، تم تجريده من ميداليته في أولمبياد فانكوفر 2010، بعدما أيدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي انتهاكه قانون تعاطي المنشطات.
وقال كريستيان وينكلر، مدير الإعلام بالاتحاد الدولي للبياثلون: «تم استخدام جميع الوسائل القانونية، والحكم أصبح ملزماً قانونياً، وهذا يعني أن اللجنة الأولمبية الدولية يمكنها الآن اتخاذ قرار بشأن منح الميداليات».
ويتحول الرباعي الألماني المكوّن من إريك ليسر، ودانييل بوم، وآرند بايفر، وسيمون شيمب من الميدالية الفضية إلى الذهبية، إذا طبقت اللجنة الأولمبية الدولية، كما هو متوقع، القاعدة المتبعة عادة، وتحصل أستراليا على الميدالية الفضية، فيما تحصل النرويج على الميدالية البرونزية.
وقال ليسر لوكالة الأنباء الألمانية: «أنا سعيد لأن هذا الأمر انتهى تماماً الآن، ويمكنني التطلع إلى ميدالية جديدة بلون جديد، حتى بعد 11 عاماً، من العدل أن يصعد آخرون إذا كان من سبقهم قد لعب بشكل غير نزيه».

ألمانيا
روسيا
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