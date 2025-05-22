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الرياضة

«إصابة غامضة» تُبعد بيريتيني من «رولان جاروس»

«إصابة غامضة» تُبعد بيريتيني من «رولان جاروس»
22 مايو 2025 16:19

 
باريس (أ ب)

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أعلن منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، انسحاب الإيطالي ماتيو بيريتيني من البطولة بسبب إصابة غير محددة، وسيحل محله في القرعة أحد الخاسرين المحظوظين.
وتبدأ منافسات الأدوار الرئيسية في بطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» يوم الأحد المقبل. وانسحب بيريتيني، المصنّف رقم 28 على العالم، أمام كاسبر رود في الدور الثالث من بطولة إيطاليا المفتوحة التي أقيمت الأسبوع الماضي.
وقبل ذلك بأسبوعين، انسحب بيريتيني من مباراته بالدور الثالث في بطولة مدريد أمام البريطاني جاك دريبير بسبب إصابة في البطن.
يذكر أن بيريتيني، هو صيف بطولة ويمبلدون 2021، ولكن تراجع بعدها بسبب تلقيه العديد من الإصابات.
وفي العام الماضي، انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة عشية انطلاق البطولة بعدما أصيب في قدمه اليمنى. وقبل عامين انسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتعافي من تمزق في عضلة المعدة.
ووصل بيريتيني إلى الدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة في عام 2019 وحصد 10 ألقاب في مسيرته.

التنس
فرنسا
باريس
رولان جاروس
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