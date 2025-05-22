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الرياضة

سباق دلما للتجديف.. ملحمة تراثية بألوان علم الإمارات

سباق دلما للتجديف.. ملحمة تراثية بألوان علم الإمارات
22 مايو 2025 16:20

 
منطقة الظفرة (الاتحاد)

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663 بحاراً في سباق دلما لقوارب التجديف التراثية


تنطلق يوم غد منافسات سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الثامن الذي تقام فعالياته بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي.
ويجري السباق على مدار يومين في 5 أشواط، تقام الأربعة التمهيدية منها بعد غد، فيما تتأهل القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط إلى الشوط الختامي الذي تجري منافساته السبت.
ويشارك في السباق 39 قارباً على متنها حوالي 663 بحاراً تتنافس لمسافة 4 أميال بحرية، وتحمل أشواط السباق أسماء هيرات دلما (أم العنبر، حد بوصفير، حد بوجفير، حالة دلما)، ويرتدي المتسابقون في كل شوط ألوان علم الدولة (الأحمر، الأخضر، الأبيض، الأسود) فيما يحمل الشوط المتأهلين النهائي اسم «حصباة دلما».
ويبلغ مجموع جوائز السباق أكثر من مليوني درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، ويحصل الفائزون من الرابع وحتى العاشر على جوائز تتراوح بين 50 و26 ألفاً.
ويحصل الفائز الأول في الشوط النهائي «شوط حصباة دلما» على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، وتتوزع الجوائز حتى المركز الثاني عشر.
وأكدت اللجنة المنظمة أن ترتيبات تنظيم السباق سارت وفق الخطة الموضوعة، وتمت وفق ضوابط ولوائح وشروط المشاركة، مشيدة بالتزام النواخذة بكافة التفاصيل الخاصة بإجراءات السباق.
على صعيد آخر، يشهد الأسبوع الثاني من مهرجان سباق دلما التاريخي خلال أيام الجمعة والسبت والأحد عدداً من الفعاليات والمسابقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الرياضية والشعبية المتنوعة، حيث تنطلق بطولات البادل وتنس الريشة للسيدات وتستمر على مدار ثلاثة أيام، فيما ينطلق سباق الدراجات الهوائية للرجال والسيدات يوم السبت ضمن 7 فئات من مختلف المراحل العمرية.

دلما
مهرجان سباق دلما التاريخي
قوارب التجديف
التجديف
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