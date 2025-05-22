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الرياضة

متى يحتكم الدوري الإيطالي إلى «فاصلة اللقب»؟

متى يحتكم الدوري الإيطالي إلى «فاصلة اللقب»؟
22 مايو 2025 16:22

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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بعد انتهاء الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، يتبقى سيناريو واحد يؤدي إلى إقامة مباراة فاصلة واحدة بين نابولي وإنترميلان لحسم لقب الدوري لموسم 2024-2025، ويتصدر نابولي الترتيب بـ 79 نقطة، ويحل الإنتر ثانياً بـ78 نقطة، قبل الجولة الأخيرة من الموسم التي تنطلق الجمعة.
وتعادل نابولي بدون أهداف خارج أرضه مع بارما، بينما حرم لاتسيو إنتر من فرصة الصعود إلى القمة قبل جولة من النهاية، بعد فرضه التعادل معه 2-2 في ملعب سان. 
مع تبقي جولة واحدة من موسم 2024-2025، هناك سيناريو واحد يؤدي إلى إقامة مباراة فاصلة على لقب الدوري الإيطالي، وتُقام مباراة فاصلة في حال تساوي الفريقين المتصدرين في عدد النقاط، هذا يعني أن اللقب يُحسم بمباراة فاصلة في حال خسارة نابولي أمام كالياري، وتعادل الإنتر خارج أرضه أمام كومو في الجولة الأخيرة من الموسم.
ويضمن فوز نابولي له لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم أما تعادله أو خسارته تعني فوز الإنتر باللقب حال تغلبه على كومو، ويستضيف نابولي نظيره كالياري، ويخرج الإنتر لمواجهة كومو خارج أرضه، مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة من الموسم.

 

الدوري الإيطالي
نابولي
إنتر ميلان
الكالشيو
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