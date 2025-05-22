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الرياضة

فرص نابولي والإنتر في سباق لقب «الكالشيو»

فرص نابولي والإنتر في سباق لقب «الكالشيو»
22 مايو 2025 16:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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نابولي والإنتر.. «سباق مُثير» حتى النفس الأخير


«نقطة» تفصل بين نابولي «المتصدر» وإنتر ميلان «الوصيف» قبل الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي لكرة القدم، وأصبح نابولي على بُعد خطوة من التتويج باللقب موسم 2024-،2025 بعد تعادله بدون أهداف خارج أرضه أمام بارما، وتعادل إنتر ميلان 2-2 مع لاتسيو في سان سيرو.
ويلعب نابولي مع كالياري، يوم الجمعة، فينا يخرج الإنتر لمواجهة كومو خارج أرضه، وهذا يعني أن نابولي يتوّج بطلاً في حال فوزه على كالياري، وضمن كالياري بالفعل البقاء في دوري الدرجة الأولى.
مع امتلاك نابولي 79 نقطة وإنتر ميلان 78 نقطة، يضمن الفوز على كالياري في المباراة الأخيرة اللقب لفريق أنطونيو كونتي، ويمكن لـ «البارتينوبي» أيضاً الفوز بلقب الدوري الإيطالي بالتعادل، شريطة ألا يفوز الإنتر على كومو، كما يفوز نابولي باللقب، إذا خسر الفريقان، وبالنسبة للإنتر، فإنه بحاجة إلى الفوز على كومو، إضافة تعثر نابولي بالتعادل أو الخسارة أمام كالياري.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
إنتر ميلان
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