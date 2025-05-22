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الرياضة

مدرب أرسنال يريد بقاء بارتي

مدرب أرسنال يريد بقاء بارتي
22 مايو 2025 16:49

 

لندن (د ب أ)

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أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، للمرة الأولى، أنه يريد أن يوقع توماس بارتي على عقد جديد مع أرسنال.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بارتي «31 عاماً» كان أحد أفضل لاعبي أرسنال هذا الموسم، ولكن عقده ينتهي الشهر المقبل، ويظل مستقبله مع الفريق محل شك.
ويرتدد أن فريقه السابق أتلتيكو مدريد من بين الفريق التي تريد الحصول على خدماته، كما يوجد هناك اهتمام من أندية سعودية.
وألمح أرتيتا في السابق إلى أن أرسنال مستعد لتقديم عرض لبارتي، الذي لعب 50 مباراة هذا الموسم، من خلال التأكيد أن «النوايا واضحة للغاية».
ولكن لدى سؤاله عما إذا كان يريد بقاء بارتي، قال أرتيتا: «نعم، هناك علامات استفهام حول بعض اللاعبين، لذلك علينا الانتظار والترقب».
وأضاف: «ولكن فيما يتعلق ببارتي، من حيث الاستمرارية، كان هذا أفضل مواسمه، الطريقة التي لعب بها وأداؤه وتواجده كان استثنائياً، إنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا». وينتهي عقد كيران تيرني وجورجينيو هذا الصيف، حيث يستعد الثنائي لخوض آخر مباراة لأرسنال هذا الموسم، أمام ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل.
وسوف يدخل أرسنال مباراته الأخيرة هذا الموسم، بعدما حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما أن الفريق في طريقه لإنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
توماس بارتي
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