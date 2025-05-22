«النصر للاستثمار» تجدد «الشراكة العقارية»



دبي (الاتحاد)



أعلنت شركة نادي النصر للاستثمار عن تجديد عقدي الشراكة مع «هاربور العقارية» و«شركة الإمارات العقارية»، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية، وتعزيز العوائد المستدامة.

وجددت الشركة اتفاقيتها مع «هاربور العقارية»، التي تواصل بموجبها إدارة مجموعة من المشاريع العقارية التابعة لنادي النصر، وتشمل المحفظة الخاضعة لإدارة «هاربور» عدد 1156 وحدة عقارية، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ 130820 متراً مربعاً، بما يعكس النمو المطرد في قطاع العقارات ضمن استثمارات النادي.

وجرت مراسم توقيع عقد التجديد بحضور منصور رحمه الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، والدكتور مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة سعد عبدالله الحمادي، والأعضاء نورة الجسمي، حسن إبراهيم الموسوي، محمد عبدالرحيم فريدوني، ومحمد جنيد عيسى، كما حضر من جانب «هاربور»، المهندس حيدر البياع، الشريك الإداري، والمهندس يوسف التميمي، مدير العقارات، وماريا إدروز، مساعد مدير العقارات.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة نادي النصر للاستثمار عن تجديد عقد شراكتها مع «شركة الإمارات العقارية»، لتتولى الأخيرة الإشراف على تطوير واستثمار 426 وحدة عقارية مملوكة للنادي، على مساحة 39231 متراً مربعاً.

ويأتي هذا التعاون في إطار خطط التوسع المستقبلي، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الحالية، حيث تم توقيع الاتفاقية بعوائد مالية مضافة وهامش ربح أعلى، مدعوماً بالموقع الاستراتيجي للعقارات التابعة للنادي، والنمو المستمر الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.

وشهد توقيع الاتفاقية مع شركة الإمارات العقارية حضور محمد أونام فاياليل، المدير التنفيذي، وجياد روشن، مدير العمليات التجارية، ممثلين عن الشركة.

وأكدت شركة نادي النصر للاستثمار حرصها على التعاون مع شركات عقارية متخصصة تملك خبرات طويلة وكفاءة عالية، بما يعزز من قدراتها التنافسية ويُسهم في تحقيق أهدافها طويلة الأمد في مجال الاستثمار العقاري وتنمية العوائد المستدامة.