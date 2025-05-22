سباق دلما يرسم «اللوحة الثامنة» الأحد



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي الثامن للمحامل الشراعية 60 قدماً، عن تحديد موعد انطلاق السباق يوم الأحد المقبل، ويقام المهرجان الأضخم والأغلى في عالم السباقات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وكانت المحامل بدأت في التوجه إلى جزيرة دلما استعداداً لانطلاق السباق بالإضافة إلى تواجد اللجان المنظمة باكراً في الجزيرة، من أجل استقبال المشاركين وتجهيز كافة الترتيبات في جزيرة دلما.

ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، السباق الأغلى والأطول بين سباقات المحامل الشراعية، حيث تبلغ مسافته الكلية 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلومتراً، كما يعد هو السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بعدد من الجزر مختلفة حيث الانطلاقة من جزيرة دلما في البداية، ثم صير بني ياس، وبعدها جزيرة غشة، يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير وبعدها البزم ثم الفيي ثم مروح، وأخيراً جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة.