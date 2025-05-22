«سباق رباعي» على «بطاقة الصعود الثالثة» في السعودية



الرياض (د ب أ)



تنطلق الجمعة منافسات ملحق الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «بلاي أوف»، والذي تتنافس فيه 4 أندية على بطاقة الصعود الثالثة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وحجزت أندية الحزم، العدالة، البكيرية والطائي المراكز المؤهلة إلى «البلاي أوف»، حيث تأهلت أندية الحزم، والعدالة والبكيرية بحسمها للمراكز الثالث والخامس والسادس على الترتيب، بينما تأهل الطائي «صاحب المركز السابع»، إلى الملحق بدلاً من الجبلين «صاحب المركز الرابع لعدم استيفائه معايير رخصة أندية دوري المحترفين».

ووفقاً لنظام «البلاي أوف»، يلتقي الحزم مع الطائي، فيما يلتقي العدالة مع البكيرية في قبل النهائي على ملعبي الناديين المذكورين أولاً، مساء الجمعة، على أن يقام النهائي بملعب الفريق الأفضل ترتيباً بين طرفي المباراة النهائية.

ويستقبل العدالة ضيفه البكيرية في قبل النهائي الأول مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وأنهى الفريقان مشوارهما في الدوري في المركزين الخامس والسادس وبنفس رصيد النقاط «58 نقطة» لكل منهما، لكن تفوق العدالة في المواجهات المباشرة منحه الأفضلية في الترتيب، ليستضيف مواجهة قبل النهائي «البلاي أوف» على ملعبه.

وكان العدالة فاز على البكيرية في الجولة الأولى من دوري الأولى بهدفين نظيفين، وهي ذات النتيجة التي حسم بها لقاء العودة على ملعب البكيرية بالجولة الـ18.

وعلى ملعبه في الرس يستقبل الحزم ضيفه الطائي، مساء الجمعة، في ثاني مباريات الدور قبل النهائي للبلاي أوف، حيث يملك الحزم فرصة للصعود إلى دوري الكبار، لاسيما وأنه حال فوزه سيخوض نهائي «البلاي أوف» على ملعبه باعتباره الأفضل ترتيباً بين أندية الملحق. وكان الحزم حسم مباراة الدور الأول من دوري يلو أمام الطائي بالفوز خارج الديار 2-1 قبل أن يتعادلا في الدور الثاني على ملعب الحزم بهدف لكل منهما.

يذكر أن الفريقين يسعيان للعودة سريعاً إلى دوري المحترفين حيث كانا بين أنديته في الموسم الماضي، قبل أن ينهيا الموسم المذكور في المركزين الأخيرين.