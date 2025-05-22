تعرف على قرعة «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)



يستهل الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالمياً، مشواره في بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 25 مايو حتى 9 يونيو، بمواجهة الفرنسي أرتور رينديركنيش، فيما يلعب الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني وحامل اللقب، مع الياباني كي نيشيكوري وفقاً لنتائج القرعة التي سحبت في باريس.

وقد يواجه سينر الذي نفض عنه غبار عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر بسبب المنشطات، البريطاني جاك درايبر الخامس في ربع النهائي، إذ وُضع الأخير في الجهة المقابلة من ربع النهائي الذي يضم كذلك الفرنسي أرتور فيس (14)، والروسي أندري روبليف (17)، والمتخصّص الإسباني على الملاعب الترابية أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (26)، والمخضرم الفرنسي جايل مونفيس (42)، والموهبة البرازيلية الصاعدة جواو فونسيكا (65).

أما ألكاراز، فقد يلعب في ربع النهائي مع النرويجي كاسبر رود السابع الذي بلغ نهائي البطولة الفرنسية مرتين.

ويبحث الصربي نوفاك ديوكوفيتش السادس عن لقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى، والذي سيكون رقماً قياسياً.

سيواجه في الدور الأول الأميركي ماكنزي ماكدونالد (99)، وقد وضع في نفس ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وصيف النسخة الماضية في 2024.

ولدى السيدات، ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الأولى عالمياً، الروسية كاميلا راخيموفا (75) في الدور الأول، وقد تلتقي في ربع النهائي الصينية جنج تشينوين التي تُوجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس على ملاعب رولان جاروس الترابية.

وفي نصف النهائي، قد تواجه البيلاروسية صاحبة اللقب أربع مرات البولندية إيجا شفيونتيك (أعوام 2020,2022,2023,2024) التي تراجعت إلى المركز الخامس في التصنيف، وقد وُضعت في نفس ربع النهائي مع الإيطالية جازمين باوليني الرابعة الفائزة مؤخراً بلقب دورة روما للألف على الملاعب الترابية.

أما بقية مواجهات ربع نهائي السيدات، فقد تشهد لقاء بين الروسية ميرا أندرييفا (6) والأميركية جيسيكا بيجولا (3)، ومباراة أخرى بين الفائزة بأستراليا المفتوحة، الأميركية ماديسون كيز (7) ومواطنتها كوكو جوف (2).

وتبدأ جوف مشوارها في البطولة بمواجهة الأسترالية أوليفيا جاديكي (93).

ومن أبرز مواجهات الدور الأول، لقاء الإسبانية باولا بادوسا (10) مع اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالمياً سابقاً.