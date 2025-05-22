«المجد الأوروبي» يمنح «قبلة الحياة» لبقاء بوستيكوجلو مع توتنهام



بلباو (د ب أ)



طالب سون هيونج مين، قائد توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بالإبقاء على أنجي بوستيكوجلو، مدرب الفريق، بعد تتويج النادي اللندني بلقب الدوري الأوروبي.

وتعرض بوستيكوجلو لضغوط هائلة طوال الموسم الحالي، حتى أنه أقر الشهر الماضي بأن «الشعور العام» كان يدفعه للرحيل عن النادي، حتى لو فاز باللقب القاري، لاسيما مع تراجع ترتيب الفريق للمركز السابع عشر (الرابع من القاع) في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً.

ورغم ذلك، أعلن المدرب الأسترالي، الذي عانى فريقه من سوء النتائج، عشية أهم مباراة لتوتنهام منذ ست سنوات أن مهمته «لم تنته»، وكرر تلك الرسالة بعد أن أنهى انتظاراً دام 17 عاماً للعودة إلى منصات التتويج، بعد فوزه بأول لقب قاري منذ عام 1984 .

وقال سون عقب فوز توتنهام 1- صفر على مانشستر يونايتد في المواجهة الإنجليزية الخالصة التي جرت بينهما بملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو الإسبانية في نهائي الدوري الأوروبي «لقد فاز باللقب، إنه أمر لم يفعله أحد».

وأضاف النجم الكوري الجنوبي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «انظروا، الأمر ليس بيدي أو بيد اللاعبين، لكن علينا فقط أن ننظر إلى الحقائق».

أوضح سون «في الواقع إننا لم نفز بأي لقب محلي أو قاري منذ 17 عاماً، وهذا هو اليوم الذي فزنا فيه أخيراً، المدرب هو من يفوز باللقب، لذا سنرى ما سيحدث».

واتفق حارس المرمى الإيطالي جولييلمو فيكاريو في الرأي مع سون، حيث كشف عن إحدى التفاصيل الرئيسية وراء كواليس فوز توتنهام بلقب الدوري الأوروبي.

وتم عرض مقطع فيديو مفاجئ يتضمن رسائل من أفراد عائلات كل لاعب في الفريق خلال الاجتماع التحضيري للمباراة، بترتيب شخصي من بوستيكوجلو، وفقاً لما علمته وكالة أنباء (بي أيه) البريطانية.

وقال فيكاريو عند سؤاله عن حديث بوستيكوجلو مع الفريق: «كانت الرسالة هي أن نبذل قصارى جهدنا، أن نلعب من أجلنا، من أجل مشجعينا، وخاصة جماهيرنا التي حضرت لدعمنا في المدرجات».

وتابع «شاهدنا فيديو مؤثراً من عائلاتنا خلال الاجتماع التحضيري للمباراة، كان مؤثراً للغاية، وأعتقد أنهم لعبوا دوراً كبيراً في المباراة».

وانتشرت التكهنات حول مستقبل بوستيكوجلو «59 عاماً» خلال مراحل خروج المغلوب من الدوري الأوروبي، ولكن مع هتاف جماهير توتنهام باسمه في احتفالات حماسية، فمن المحتمل أن يكون الرأي حول المدرب الأسترالي قد تغير بشكل عام، وربما تبدل موقف حتى أشد المشككين فيه.

وأضاف فيكاريو: «لقد قال بوستيكوجلو إن هذه المجموعة سوف تغير شيئاً ما، ستغير تاريخ هذا النادي، وقد قمنا بذلك بالفعل».

وشدد حارس توتنهام «يحسب له ذلك. كان أول من آمن بشيء مميز، وقد فعلنا ذلك».

وعندما سئل عما إذا كان يريد من بوستيكوجلو البقاء، أجاب فيكاريو: «نعم، بالطبع. هو من قرر ضمي إلى هذا النادي». كان قرار بوستيكوجلو الحاسم - والذي أتى بثماره - هو إشراك سون على مقاعد البدلاء.

ورغم «خيبة أمله»، أعرب أقدم لاعب في الفريق عن فخره بأن يكون أول قائد لتوتنهام يرفع كأساً منذ عام 2008، شدد سون «حتى عندما شاهدت الفيديو من أفراد عائلتي، غمرتني مشاعر جياشة، كنت أتوق للفوز بشدة، ليس من أجلي، بل كنت أرغب في الفوز من أجل عائلتي».

أكد سون «أنا فخور للغاية بتحقيقي كقائد فريق إنجازاً لم يحققه أحد منذ 17 عاماً».