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الرياضة

كونتي يقترب من إنجاز تاريخي مع نابولي

كونتي يقترب من إنجاز تاريخي مع نابولي
22 مايو 2025 19:33

 
ميلان (أ ب)

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اقترب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، من دخول التاريخ، وفي حال فوز نابولي بلقب الموسم الحالي من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، يصبح كونتي أول مدرب في التاريخ يفوز باللقب مع ثلاثة فرق مختلفة.
ويدخل نابولي مباراته الأخيرة في الموسم على ملعبه أمام كالياري، الجمعة، حيث تكفيه نقطة للتفوق على حامل اللقب إنتر ميلان الذي يحل ضيفاً على كومو في نفس التوقيت، وقال كونتي: «نتمسك بذلك الأمل ولن نتخلى عنه أبداً».
وكان كونتي قد حقق لقب الدوري الإيطالي أربع مرات من قبل، حيث قاد يوفنتوس لأول ثلاث بطولات من سلسلة دامت لتسع مواسم متتالية فاز فيها الفريق باللقب، في الفترة من 2011 إلى 2014، كما حقق اللقب مع إنتر ميلان عام 2021 .
وخلال تلك الفترة حقق أيضا كونتي لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي عام 2017، وبينما حقق العديد من المدربين لقب الدوري الإيطالي مع فريقين مختلفين، لم ينجح أي منهم في الفوز باللقب مع ثلاثة فرق، وهذا ما يعد بمثابة علامة استفهام كبيرة
وحقق فابيو كابيلو لقب الدوري مع ميلان أربع مرات ومع روما، قبل أن يقود يوفنتوس للفوز بلقبين متتاليين في 2005 و2006، لكن الفريق الأسود والأبيض جرى تجريده من كلا اللقبين بسبب فضيحة «كالشيوبولي» الشهيرة الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات.
وأدى ذلك إلى هبوط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية وحينما تولى كونتي المهمة كان الفريق في أفضل فتراته ليسيطر على كرة القدم الإيطالية، كما سبق لكونتي أن أنهى صياماً عن الألقاب دام لـ11 عاماً بالنسبة لإنتر ميلان.
ولم ينتظر نابولي طويلاً بعد فوزه بلقب الدوري في عام 2023، لكن في حال حدوثه سيصبح واحد من أكبر إنجازات كونتي في مسيرته التدريبية.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
أنطونيو كونتي
إنتر ميلان
يوفنتوس
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