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الرياضة

«الشارقة البحري» يعتمد دليل تنظيم وترخيص الأنشطة

«الشارقة البحري» يعتمد دليل تنظيم وترخيص الأنشطة
22 مايو 2025 20:30


الشارقة (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة خالد جاسم المدفع رئيس المجلس وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للنادي، الدليل الخاص بتنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في إمارة الشارقة بناء على القرار رقم 7 الصادر من المجلس التنفيذي في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التنظيمية لهذا القطاع الحيوي.
يأتي اعتماد الدليل تماشياً مع استراتيجية إمارة الشارقة والنادي لنشر الثقافة الرياضية البحرية وتوسيع مشاركة المجتمع في مختلف الرياضات المائية مع التركيز على معايير السلامة والكفاءة التنظيمية، كما يُعد الدليل إطاراً شاملاً لتنظيم الفعاليات والأنشطة البحرية وترخيصها بما يدعم تحقيق رؤية الإمارة كوجهة رائدة في هذا المجال. 
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع إقرار برنامج المخيمات الصيفية للناشئة والمشاركة في بطولات الفورمولا بالإضافة إلى إعداد معسكر تدريبي لفريق الشراع والتجديف استعدادا لبطولات المغرب. 
وقال خالد جاسم المدفع إن اعتماد الدليل التنظيمي لترخيص الأنشطة البحرية في إمارة الشارقة يمثل إنجازاً استراتيجياً يعكس التزامنا بترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أن هذا الدليل جاء استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشيا مع القرار رقم (7) الصادر عن المجلس التنفيذي حيث يضع إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً يضمن رفع معايير السلامة البحرية وتوحيد إجراءات الترخيص للأنشطة والفعاليات إضافة إلى حماية البيئة البحرية، كما يؤكد الدليل على رؤيتنا لتمكين المجتمع من ممارسة الرياضات البحرية بشكل آمن ومهني بما يدعم أهداف التنمية المستدامة لإمارة الشارقة. 
وقال أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إنه وانطلاقاً من رؤية النادي الرامية إلى تعزيز ريادة الإمارة في مجال الرياضات البحرية وبناء جيل واعد قادر على تحقيق الإنجازات، حرص النادي على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة في تطبيق البرامج المعتمدة ومن أبرزها برنامج المخيمات الصيفية التي ستُنظم في المدن الساحلية بالإمارة وذلك ضمن جهود النادي لاستهداف فئة الناشئة بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز وعيهم بأهمية الرياضات البحرية من خلال بيئة تدمج بين التعلم والترفيه وتسهم بشكل فاعل في تطوير الكوادر الرياضية ورفع اسم الشارقة في المحافل الدولية، إضافة إلى إقامة معسكر تدريبي مكثف لفريق الشراع والتجديف استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة بالمملكة المغربية، وذلك في إطار خطة النادي لدعم الفرق وضمان جاهزيتها التنافسية واعتماد مشاركة فريق الفورمولا التابع للنادي في الفئات (1، 2، 4) مما يعكس التزام النادي بتعزيز حضوره البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

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