استاد ريال مدريد يدخل التاريخ بـ «كرة السلة»!



مراد المصري (أبوظبي)



يستعد استاد سانتياجو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد، لدخول التاريخ بأكبر عدد حضور جماهيري لمباراة كرة سلة في نهائيات بطولة أوروبا، وذلك مع ترقبه احتضان المباراة الافتتاحية لنسخة 2029 من بطولة أوروبا للرجال، بعد فوز الملف الإسباني بشرف استضافة هذه البطولة القارية للمرة الرابعة.

واختار الاتحاد الإسباني لكرة السلة، القيام بمبادرة فريدة من نوعها بالتعاون مع نادي ريال مدريد، عبر تقديم استاد سانتياجو برنابيو خياراً لاحتضان المباراة الافتتاحية، من خلال القيام بخطوات إنشائية خاصة في ذلك الوقت لوضع أرضية كرة السلة داخل الملعب الشهير باحتضانه تاريخياً مباريات كرة القدم.